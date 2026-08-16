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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ETHGAS รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ETHGAS รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค ETHGAS (GWEI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ETHGAS (GWEI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ ETHGAS ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ GWEI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ ETHGAS ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา ETHGAS (GWEI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.02291---3.91%-30.48%-83.56%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ETHGAS

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ETHGAS

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ ETHGAS จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 8
ซื้อ 12
Moving Averages:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 2ซื้อ 7
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 1เป็นกลาง 6ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02288
0.02287
R2
0.02287
0.02287
R1
0.02287
0.02287
PP
0.02286
0.02286
S1
0.02286
0.02286
S2
0.02285
0.02286
S3
0.02285
0.02285

สัญญาณตลาด ETHGAS

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.13M
$1.37 M
$1.50 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.16 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.16 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.66 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.67 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน ETHGAS

การไหลเข้าสุทธิราคา GWEIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15-$0.10 M0.02
2026-08-14$0.07 M0.03
2026-08-13-$0.07 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GWEI/USDT
$0.02291
$0.02291$0.02291
-3.98%
2.22M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ GWEI เป็น USD

จำนวน

GWEI
GWEI
USD
USD

1 GWEI = 0.02291 USD

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