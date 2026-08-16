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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Acurast รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Acurast รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ACU คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ACU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ACU

โทเคโนมิกส์ ACU

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Acurast (ACU) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Acurast (ACU) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Acurast ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ACU เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Acurast ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Acurast (ACU)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.12818--+53.21%+73.56%+47.35%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Acurast

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Acurast

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Acurast จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 3
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 0ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 3ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.12803
0.12802
R2
0.12802
0.12802
R1
0.12802
0.12802
PP
0.12801
0.12801
S1
0.12801
0.12801
S2
0.128
0.12801
S3
0.128
0.128

สัญญาณตลาด Acurast

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.04M
$1.42 M
$1.47 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.93 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.88 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$6.27 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$6.26 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Acurast

การไหลเข้าสุทธิราคา ACUUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.04 M0.13
2026-08-15$0.00 M0.12
2026-08-14-$0.07 M0.11
2026-08-13$0.03 M0.12
2026-08-12$0.00 M0.10

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ACU/USDT
$0.12818
$0.12818$0.12818
+9.95%
658.39K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ACU เป็น USD

จำนวน

ACU
ACU
USD
USD

1 ACU = 0.12817 USD

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