BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för TOWNS idag är 0.010291 USD.TOWNS börsvärdet är 21,707,452.770329 USD. Följ prisuppdateringar för TOWNS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för TOWNS idag är 0.010291 USD.TOWNS börsvärdet är 21,707,452.770329 USD. Följ prisuppdateringar för TOWNS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om TOWNS

TOWNS prisinformation

Vad är TOWNS

TOWNS whitepaper

TOWNS officiell webbplats

TOWNS tokenomics

TOWNS Prisförutsägelse

TOWNS historik

TOWNS Köpguide

TOWNS-till-fiat valutaomvandlare

TOWNS spot

TOWNS USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

TOWNS Logotyp

TOWNS-kurs(TOWNS)

1 TOWNS-till-USD pris i realtid:

$0.010291
$0.010291$0.010291
+3.32%1D
USD
TOWNS (TOWNS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:56:18 (UTC+8)

TOWNS Pris idag

Livepriset för TOWNS (TOWNS) idag är $ 0.010291, med en förändring på 3.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOWNS till USD är$ 0.010291 per TOWNS.

TOWNS rankas för närvarande nr.781 enligt marknadsvärde på $ 21.71M, med ett cirkulerande utbud på 2.11B TOWNS. Under de senaste 24 timmarna handlades TOWNS mellan $ 0.009911 (lägsta) och $ 0.010537 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.08393456874511798, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00247547300739468.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOWNS med +0.86% under den senaste timmen och -6.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 260.69K.

TOWNS (TOWNS) Marknadsinformation

No.781

$ 21.71M
$ 21.71M$ 21.71M

$ 260.69K
$ 260.69K$ 260.69K

$ 157.74M
$ 157.74M$ 157.74M

2.11B
2.11B 2.11B

15,327,986,354
15,327,986,354 15,327,986,354

10,128,333,333
10,128,333,333 10,128,333,333

13.76%

BSC

Det aktuella börsvärdet för TOWNS är $ 21.71M, med en 24h-handelsvolym på $ 260.69K. Det cirkulerande utbudet av TOWNS är 2.11B, med ett totalt utbud på 10128333333. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 157.74M.

TOWNS Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.009911
$ 0.009911$ 0.009911
lägsta under 24-timmar
$ 0.010537
$ 0.010537$ 0.010537
högsta under 24-timmar

$ 0.009911
$ 0.009911$ 0.009911

$ 0.010537
$ 0.010537$ 0.010537

$ 0.08393456874511798
$ 0.08393456874511798$ 0.08393456874511798

$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468$ 0.00247547300739468

+0.86%

+3.32%

-6.96%

-6.96%

TOWNS (TOWNS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för TOWNS idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00033068+3.32%
30 dagar$ -0.007449-41.99%
60 dagar$ -0.015399-59.95%
90 dagar$ -0.023699-69.73%
TOWNS Prisförändring idag

Idag registrerade TOWNS en förändring med $ +0.00033068 (+3.32%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

TOWNS 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.007449 (-41.99%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

TOWNS 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TOWNS med $ -0.015399(-59.95%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

TOWNS 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.023699 (-69.73%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TOWNS (TOWNS)?

Kolla in sidan TOWNS Prishistorik nu.

AI-analys för TOWNS

AI-drivna insikter som analyserar TOWNS senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar TOWNSs priser?

TOWNS token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect TOWNS valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments boost investor interest.

Regulatory News: Government policies and compliance updates create price volatility.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Varför vill folk veta TOWNSs pris idag?

People want to know TOWNS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating potential profits or losses, and staying updated on investment value changes in real-time.

Prisförutsägelse för TOWNS

TOWNS (TOWNS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TOWNS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TOWNS (TOWNS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på TOWNS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som TOWNS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TOWNS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på TOWNS Price Prediction.

Om TOWNS

TOWNS is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate transactions within virtual communities. It is a utility token that serves as a medium of exchange in online environments, particularly in virtual towns or cities, where users can buy, sell, or trade goods and services. The TOWNS token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply of TOWNS tokens is fixed, providing a predictable issuance model. The primary use of TOWNS is within its native ecosystem, where it plays a crucial role in driving user engagement and facilitating economic activity.

Hur man köper och investerar TOWNS

Är du redo att komma igång med TOWNS? Att köpa TOWNS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper TOWNS. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din TOWNS (TOWNS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 2.11B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och TOWNS krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper TOWNS (TOWNS) Guide

Vad kan du göra med TOWNS

Genom att äga TOWNS kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa TOWNS (TOWNS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

TOWNS Resurs

För en mer djupgående förståelse av TOWNS kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell TOWNS webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om TOWNS

Hur mycket kommer 1 TOWNS att vara värd år 2030?
Om TOWNS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TOWNS-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:56:18 (UTC+8)

TOWNS (TOWNS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om TOWNS

TOWNS USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TOWNS med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TOWNS med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla TOWNS (TOWNS) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se TOWNS-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TOWNS/USDC
$0.010276
$0.010276$0.010276
+2.83%
0.00% (USDT)
TOWNS/USDT
$0.010291
$0.010291$0.010291
+3.29%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2998
$0.2998$0.2998

+49.90%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1666
$0.1666$0.1666

+233.20%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019902
$0.0019902$0.0019902

+184.31%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000015091
$0.000015091$0.000015091

+201.82%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003228
$0.00003228$0.00003228

+63.85%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001869
$0.000000001869$0.000000001869

+68.22%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för TOWNS-till-USD

Belopp

TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0.010291 USD