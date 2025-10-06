TOWNS Pris idag

Livepriset för TOWNS (TOWNS) idag är $ 0.010291, med en förändring på 3.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOWNS till USD är$ 0.010291 per TOWNS.

TOWNS rankas för närvarande nr.781 enligt marknadsvärde på $ 21.71M, med ett cirkulerande utbud på 2.11B TOWNS. Under de senaste 24 timmarna handlades TOWNS mellan $ 0.009911 (lägsta) och $ 0.010537 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.08393456874511798, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00247547300739468.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOWNS med +0.86% under den senaste timmen och -6.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 260.69K.

TOWNS (TOWNS) Marknadsinformation

Rank No.781 Marknadsvärde $ 21.71M$ 21.71M $ 21.71M Volym (24H) $ 260.69K$ 260.69K $ 260.69K Marknadsvärde efter full utspädning $ 157.74M$ 157.74M $ 157.74M Cirkulationsutbud 2.11B 2.11B 2.11B Maxutbud 15,327,986,354 15,327,986,354 15,327,986,354 Totalt utbud 10,128,333,333 10,128,333,333 10,128,333,333 Cirkulationshastighet 13.76% Offentlig blockkedja BSC

