Livepriset för TOWNS idag är 0.010291 USD.TOWNS börsvärdet är 21,707,452.770329 USD. Följ prisuppdateringar för TOWNS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för TOWNS idag är 0.010291 USD.TOWNS börsvärdet är 21,707,452.770329 USD. Följ prisuppdateringar för TOWNS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för TOWNS (TOWNS) idag är $ 0.010291, med en förändring på 3.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOWNS till USD är$ 0.010291 per TOWNS.
TOWNS rankas för närvarande nr.781 enligt marknadsvärde på $ 21.71M, med ett cirkulerande utbud på 2.11B TOWNS. Under de senaste 24 timmarna handlades TOWNS mellan $ 0.009911 (lägsta) och $ 0.010537 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.08393456874511798, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00247547300739468.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TOWNS med +0.86% under den senaste timmen och -6.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 260.69K.
TOWNS (TOWNS) Marknadsinformation
No.781
$ 21.71M
$ 21.71M$ 21.71M
$ 260.69K
$ 260.69K$ 260.69K
$ 157.74M
$ 157.74M$ 157.74M
2.11B
2.11B 2.11B
15,327,986,354
15,327,986,354 15,327,986,354
10,128,333,333
10,128,333,333 10,128,333,333
13.76%
BSC
Det aktuella börsvärdet för TOWNS är $ 21.71M, med en 24h-handelsvolym på $ 260.69K. Det cirkulerande utbudet av TOWNS är 2.11B, med ett totalt utbud på 10128333333. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 157.74M.
TOWNS Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.009911
$ 0.009911$ 0.009911
lägsta under 24-timmar
$ 0.010537
$ 0.010537$ 0.010537
högsta under 24-timmar
$ 0.009911
$ 0.009911$ 0.009911
$ 0.010537
$ 0.010537$ 0.010537
$ 0.08393456874511798
$ 0.08393456874511798$ 0.08393456874511798
$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468$ 0.00247547300739468
+0.86%
+3.32%
-6.96%
-6.96%
TOWNS (TOWNS) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för TOWNS idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00033068
+3.32%
30 dagar
$ -0.007449
-41.99%
60 dagar
$ -0.015399
-59.95%
90 dagar
$ -0.023699
-69.73%
TOWNS Prisförändring idag
Idag registrerade TOWNS en förändring med $ +0.00033068 (+3.32%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
TOWNS 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.007449 (-41.99%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
TOWNS 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TOWNS med $ -0.015399(-59.95%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
TOWNS 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.023699 (-69.73%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TOWNS (TOWNS)?
AI-drivna insikter som analyserar TOWNS senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar TOWNSs priser?
TOWNS token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates influence scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments boost investor interest.
Regulatory News: Government policies and compliance updates create price volatility.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Varför vill folk veta TOWNSs pris idag?
People want to know TOWNS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating potential profits or losses, and staying updated on investment value changes in real-time.
Prisförutsägelse för TOWNS
TOWNS (TOWNS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TOWNS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TOWNS (TOWNS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på TOWNS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som TOWNS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TOWNS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på TOWNS Price Prediction.
Om TOWNS
TOWNS is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate transactions within virtual communities. It is a utility token that serves as a medium of exchange in online environments, particularly in virtual towns or cities, where users can buy, sell, or trade goods and services. The TOWNS token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply of TOWNS tokens is fixed, providing a predictable issuance model. The primary use of TOWNS is within its native ecosystem, where it plays a crucial role in driving user engagement and facilitating economic activity.
TOWNS is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate transactions within virtual communities. It is a utility token that serves as a medium of exchange in online environments, particularly in virtual towns or cities, where users can buy, sell, or trade goods and services. The TOWNS token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply of TOWNS tokens is fixed, providing a predictable issuance model. The primary use of TOWNS is within its native ecosystem, where it plays a crucial role in driving user engagement and facilitating economic activity.
Hur man köper och investerar TOWNS
Är du redo att komma igång med TOWNS? Att köpa TOWNS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper TOWNS. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din TOWNS (TOWNS) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 2.11B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och TOWNS krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med TOWNS
Genom att äga TOWNS kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa TOWNS (TOWNS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.
Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.
TOWNS Resurs
För en mer djupgående förståelse av TOWNS kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om TOWNS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TOWNS-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar TOWNS idag?
Priset för TOWNS är idag $ 0.010291. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är TOWNS fortfarande en bra investering?
TOWNS förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TOWNS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för TOWNS?
TOWNS till ett värde av $ 260.69K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på TOWNS?
Livepriset för TOWNS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för TOWNS i den valuta du föredrar, besök TOWNS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för TOWNS?
Priset på TOWNS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,404.09
+0.68%
ETH
3,408.48
+0.94%
SOL
158.14
+0.93%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
602.79
+17.58%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TOWNS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TOWNS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om TOWNSs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer TOWNS-priset att stiga i år?
TOWNS priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för TOWNS (TOWNS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:56:18 (UTC+8)
TOWNS (TOWNS) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.