Današnja cena Cel AI

Današnja cena kriptovalute Cel AI (SN127) v živo je $ 2.39, s spremembo 17.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN127 v USD je $ 2.39 na SN127.

Kriptovaluta Cel AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,110,838, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.30M SN127. V zadnjih 24 urah se je SN127 trgovalo med $ 2.03 (najnižje) in $ 2.69 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.29, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.385811.

V kratkoročni uspešnosti se je SN127 premaknil -2.54% v zadnji uri in +0.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cel AI (SN127)

Tržna kapitalizacija $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Zaloga v obtoku 1.30M 1.30M 1.30M Skupna ponudba 1,296,973.077201522 1,296,973.077201522 1,296,973.077201522

