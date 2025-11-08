Aktuálna dnešná cena TOWER Ecosystem je 0.0007399USD. Trhová kapitalizácia TOWER je --USD. Sledujte aktualizácie cien TOWER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena TOWER Ecosystem je 0.0007399USD. Trhová kapitalizácia TOWER je --USD. Sledujte aktualizácie cien TOWER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena TOWER Ecosystem (TOWER) je $ 0.0007399, s 3.48% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TOWER na USD konverzný kurz je $ 0.0007399 za TOWER.
TOWER Ecosystem sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TOWER. Počas posledných 24 hodín sa TOWERobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0007055 (low) do $ 0.0007423 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TOWER zmenilo o +0.37% za poslednú hodinu a o -17.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.58K.
TOWER Ecosystem (TOWER) informácie o trhu
$ 60.58K
$ 60.58K$ 60.58K
$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia TOWER Ecosystem je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.58K. Počet coinov v obehu TOWER je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.40M.
História cien TOWER Ecosystem v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0007055
$ 0.0007055$ 0.0007055
24 hod Low
$ 0.0007423
$ 0.0007423$ 0.0007423
24 hod High
$ 0.0007055
$ 0.0007055$ 0.0007055
$ 0.0007423
$ 0.0007423$ 0.0007423
+0.37%
+3.48%
-17.44%
-17.44%
TOWER Ecosystem (TOWER) história cien USD
Sledujte zmeny cien TOWER Ecosystem za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000024883
+3.48%
30 dní
$ -0.0003182
-30.08%
60 dní
$ -0.0007532
-50.45%
90 dní
$ -0.0005615
-43.15%
TOWER Ecosystem dnešná zmena ceny
Dnes TOWER zaznamenal zmenu o $ +0.000024883 (+3.48%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
TOWER Ecosystem zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0003182 (-30.08%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
TOWER Ecosystem zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TOWER zmenu o $ -0.0007532 (-50.45%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
TOWER Ecosystem zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0005615 (-43.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TOWER Ecosystem (TOWER)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TOWER Ecosystem, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny TOWER Ecosystem?
Several key factors influence TOWER Ecosystem (TOWER) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive fundamental value.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz affect short-term price movements.
Partnerships and Development: Strategic alliances, technical updates, and roadmap progress influence long-term valuation.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements can impact accessibility and investor confidence.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects and DeFi platforms affects competitive positioning.
Liquidity: Trading volume and exchange listings determine price stability and accessibility for investors.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TOWER Ecosystem?
People want to know TOWER Ecosystem price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, tracking market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile crypto market.
Cenové predikcie pre TOWER Ecosystem
Cenová predikcia TOWER Ecosystem (TOWER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TOWER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TOWER Ecosystem (TOWER) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena TOWER Ecosystem mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TOWER Ecosystem v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TOWER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TOWER Ecosystem Cenové predikcie.
O TOWER Ecosystem
TOWER (TOWER) is a cryptocurrency token that operates within the Crazy Defense Heroes and Crazy Kings gaming ecosystems. It is designed to be used as an in-game currency, allowing players to earn rewards through gameplay, participate in governance decisions, and access exclusive content. TOWER is an ERC-20 token, meaning it operates on the Ethereum blockchain, a widely-accepted blockchain design that uses a proof-of-stake consensus model. The token's issuance model is based on gameplay achievements and participation, providing a unique integration of blockchain technology into the gaming industry. Overall, TOWER aims to enhance the gaming experience by offering players a stake in the game's economy and decision-making processes.
Ako nakupovať a investovať TOWER Ecosystem
Ste pripravení začať s TOWER Ecosystem? Nákup TOWER na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom TOWER Ecosystem. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu TOWER Ecosystem (TOWER) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a TOWER Ecosystem sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s TOWER Ecosystem
Vlastníctvo TOWER Ecosystem vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup TOWER Ecosystem (TOWER) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je TOWER Ecosystem (TOWER)
TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.
TOWER Ecosystem Zdroj
Pre hlbšie pochopenie TOWER Ecosystem zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o TOWER Ecosystem
Akú hodnotu bude mať 1 TOWER Ecosystem v roku 2030?
Ak by hodnota TOWER Ecosystem rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TOWER Ecosystem podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTOWER Ecosystem?
Dnešná cena TOWER Ecosystem je $ 0.0007399. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je TOWER Ecosystem stále dobrou investíciou?
TOWER Ecosystem zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TOWER, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s TOWER Ecosystem?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo TOWER Ecosystem v hodnote $ 60.58K.
Aká je aktuálna cena TOWER Ecosystem?
Živá cena TOWER sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu TOWER Ecosystem vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TOWER, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu TOWER Ecosystem?
Cenu TOWER ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,019.22
+2.20%
ETH
3,433.27
+4.11%
SOL
163.41
+5.14%
COAI
1.1698
+7.05%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TOWER na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TOWER/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena TOWER Ecosystem pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena TOWER Ecosystem v tomto roku?
Cena TOWER Ecosystem by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu TOWER Ecosystem (TOWER).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:26 (UTC+8)
