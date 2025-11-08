BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena TOWER Ecosystem je 0.0007399USD. Trhová kapitalizácia TOWER je --USD. Sledujte aktualizácie cien TOWER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 TOWER na USD aktuálnu cenu:

$0.0007399
$0.0007399
+3.48%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:26 (UTC+8)

Dnešná cena TOWER Ecosystem

Aktuálna dnešná cena TOWER Ecosystem (TOWER) je $ 0.0007399, s 3.48% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TOWER na USD konverzný kurz je $ 0.0007399 za TOWER.

TOWER Ecosystem sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TOWER. Počas posledných 24 hodín sa TOWERobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0007055 (low) do $ 0.0007423 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa TOWER zmenilo o +0.37% za poslednú hodinu a o -17.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.58K.

TOWER Ecosystem (TOWER) informácie o trhu

--
----

$ 60.58K
$ 60.58K$ 60.58K

$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia TOWER Ecosystem je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.58K. Počet coinov v obehu TOWER je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.40M.

História cien TOWER Ecosystem v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0007055
$ 0.0007055$ 0.0007055
24 hod Low
$ 0.0007423
$ 0.0007423$ 0.0007423
24 hod High

$ 0.0007055
$ 0.0007055$ 0.0007055

$ 0.0007423
$ 0.0007423$ 0.0007423

--
----

--
----

+0.37%

+3.48%

-17.44%

-17.44%

TOWER Ecosystem (TOWER) história cien USD

Sledujte zmeny cien TOWER Ecosystem za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000024883+3.48%
30 dní$ -0.0003182-30.08%
60 dní$ -0.0007532-50.45%
90 dní$ -0.0005615-43.15%
TOWER Ecosystem dnešná zmena ceny

Dnes TOWER zaznamenal zmenu o $ +0.000024883 (+3.48%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

TOWER Ecosystem zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0003182 (-30.08%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

TOWER Ecosystem zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TOWER zmenu o $ -0.0007532 (-50.45%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

TOWER Ecosystem zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0005615 (-43.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TOWER Ecosystem (TOWER)?

Pozrite si TOWER Ecosystemstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre TOWER Ecosystem

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TOWER Ecosystem, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny TOWER Ecosystem?

Several key factors influence TOWER Ecosystem (TOWER) token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive fundamental value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz affect short-term price movements.

Partnerships and Development: Strategic alliances, technical updates, and roadmap progress influence long-term valuation.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements can impact accessibility and investor confidence.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects and DeFi platforms affects competitive positioning.

Liquidity: Trading volume and exchange listings determine price stability and accessibility for investors.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TOWER Ecosystem?

People want to know TOWER Ecosystem price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, tracking market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile crypto market.

Cenové predikcie pre TOWER Ecosystem

Cenová predikcia TOWER Ecosystem (TOWER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TOWER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TOWER Ecosystem (TOWER) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena TOWER Ecosystem mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TOWER Ecosystem v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TOWER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TOWER Ecosystem Cenové predikcie.

O TOWER Ecosystem

TOWER (TOWER) is a cryptocurrency token that operates within the Crazy Defense Heroes and Crazy Kings gaming ecosystems. It is designed to be used as an in-game currency, allowing players to earn rewards through gameplay, participate in governance decisions, and access exclusive content. TOWER is an ERC-20 token, meaning it operates on the Ethereum blockchain, a widely-accepted blockchain design that uses a proof-of-stake consensus model. The token's issuance model is based on gameplay achievements and participation, providing a unique integration of blockchain technology into the gaming industry. Overall, TOWER aims to enhance the gaming experience by offering players a stake in the game's economy and decision-making processes.

Ako nakupovať a investovať TOWER Ecosystem

Ste pripravení začať s TOWER Ecosystem? Nákup TOWER na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom TOWER Ecosystem. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu TOWER Ecosystem (TOWER) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a TOWER Ecosystem sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s TOWER Ecosystem

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup TOWER Ecosystem (TOWER) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Čo je TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem Zdroj

Pre hlbšie pochopenie TOWER Ecosystem zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna TOWER Ecosystem webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o TOWER Ecosystem

Akú hodnotu bude mať 1 TOWER Ecosystem v roku 2030?
Ak by hodnota TOWER Ecosystem rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TOWER Ecosystem podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:26 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o TOWER Ecosystem

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

