Aktuálna dnešná cena McDonalds je 301.74USD. Trhová kapitalizácia MCDON je 2,638,061.026962654USD. Sledujte aktualizácie cien MCDON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MCDON

MCDON informácie o cene

Čo je MCDON

MCDON oficiálna webová stránka

MCDON tokenomika

MCDON predpoveď cien

MCDON história

MCDON Sprievodca nákupom

MCDON-na-fiat prevodník mien

McDonalds Logo

McDonalds kurz (MCDON)

1 MCDON na USD aktuálnu cenu:

$301.74
-0.11%1D
USD
McDonalds (MCDON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:53 (UTC+8)

Dnešná cena McDonalds

Aktuálna dnešná cena McDonalds (MCDON) je $ 301.74, s 0.11% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MCDON na USD konverzný kurz je $ 301.74 za MCDON.

McDonalds sa v súčasnosti radí na #1660 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.64M, pričom počet coinov v obehu je 8.74K MCDON. Počas posledných 24 hodín sa MCDONobchodovalo v rozmedzí od $ 299.06 (low) do $ 305.82 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 323.00794651626467, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 290.77283731780426.

V krátkodobom vývoji sa MCDON zmenilo o +0.40% za poslednú hodinu a o +0.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.71K.

McDonalds (MCDON) informácie o trhu

No.1660

$ 2.64M
$ 55.71K
$ 2.64M
8.74K
8,742.8283521
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia McDonalds je $ 2.64M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.71K. Počet coinov v obehu MCDON je 8.74K, pričom celková zásoba je 8742.8283521. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.64M.

História cien McDonalds v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 299.06
24 hod Low
$ 305.82
24 hod High

$ 299.06
$ 305.82
$ 323.00794651626467
$ 290.77283731780426
+0.40%

-0.11%

+0.66%

+0.66%

McDonalds (MCDON) história cien USD

Sledujte zmeny cien McDonalds za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.3323-0.11%
30 dní$ +6.36+2.15%
60 dní$ -11.75-3.75%
90 dní$ +21.74+7.76%
McDonalds dnešná zmena ceny

Dnes MCDON zaznamenal zmenu o $ -0.3323 (-0.11%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

McDonalds zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +6.36 (+2.15%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

McDonalds zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MCDON zmenu o $ -11.75 (-3.75%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

McDonalds zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +21.74 (+7.76%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby McDonalds (MCDON)?

Pozrite si McDonaldsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre McDonalds

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby McDonalds, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny McDonalds?

McDonald's stock (MCD) prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and same-store sales growth directly impact stock valuation.

Consumer Trends: Shifts toward healthier eating, delivery demand, and dining preferences affect business outlook.

Economic Conditions: Inflation, labor costs, commodity prices (beef, wheat), and consumer spending power influence profitability.

Competition: Performance relative to other fast-food chains and restaurant industry trends.

Global Operations: International market performance, currency fluctuations, and geopolitical factors in key markets.

Management Decisions: Menu innovations, technology investments, store expansion plans, and franchise strategies.

Market Sentiment: Overall stock market conditions, investor confidence, and analyst recommendations.

These factors combine to drive McDonald's stock price movements in financial markets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu McDonalds?

People want to know MCDON price today because it's a cryptocurrency token that may offer investment opportunities or trading profits. Investors track its daily price movements to make buy/sell decisions, assess portfolio performance, or identify market trends. Like other crypto assets, MCDON's price volatility creates potential for short-term gains, making real-time pricing crucial for traders.

Cenové predikcie pre McDonalds

Cenová predikcia McDonalds (MCDON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MCDON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia McDonalds (MCDON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena McDonalds mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne McDonalds v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MCDON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na McDonalds Cenové predikcie.

O McDonalds

MCDON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. Its primary function is to serve as a medium of exchange, facilitating transactions in a secure and decentralized manner. MCDON employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards, contributing to the overall security and efficiency of the network. It is commonly used in a variety of digital transactions, including but not limited to, online purchases, peer-to-peer payments, and as a form of investment. MCDON's supply model is designed to be deflationary, with a limited total supply, a feature that is intended to preserve its value over time.

Ako nakupovať a investovať McDonalds

Ste pripravení začať s McDonalds? Nákup MCDON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom McDonalds. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu McDonalds (MCDON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 8.74K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a McDonalds sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť McDonalds (MCDON)

Čo môžete urobiť s McDonalds

Vlastníctvo McDonalds vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup McDonalds (MCDON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je McDonalds (MCDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

McDonalds Zdroj

Pre hlbšie pochopenie McDonalds zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna McDonalds webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o McDonalds

Akú hodnotu bude mať 1 McDonalds v roku 2030?
Ak by hodnota McDonalds rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do McDonalds podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
McDonalds (MCDON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o McDonalds

MCDON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MCDON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MCDON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s McDonalds (MCDON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem McDonalds a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MCDON/USDT
$301.74
-0.10%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

MCDON-na-USD kalkulačka

Suma

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 301.74 USD