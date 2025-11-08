Aktuálna dnešná cena Boost je 0.08113USD. Trhová kapitalizácia BOOST je 12,888,328.0260002417674USD. Sledujte aktualizácie cien BOOST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Boost je 0.08113USD. Trhová kapitalizácia BOOST je 12,888,328.0260002417674USD. Sledujte aktualizácie cien BOOST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Boost (BOOST) je $ 0.08113, s 1.06% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOOST na USD konverzný kurz je $ 0.08113 za BOOST.
Boost sa v súčasnosti radí na #998 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 12.89M, pričom počet coinov v obehu je 158.86M BOOST. Počas posledných 24 hodín sa BOOSTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.08048 (low) do $ 0.09353 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.19261759528476227, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.043332483940612676.
V krátkodobom vývoji sa BOOST zmenilo o -0.10% za poslednú hodinu a o -53.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 72.49K.
Boost (BOOST) informácie o trhu
No.998
$ 12.89M
$ 12.89M$ 12.89M
$ 72.49K
$ 72.49K$ 72.49K
$ 81.13M
$ 81.13M$ 81.13M
158.86M
158.86M 158.86M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
15.88%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Boost je $ 12.89M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 72.49K. Počet coinov v obehu BOOST je 158.86M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 81.13M.
História cien Boost v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.08048
$ 0.08048$ 0.08048
24 hod Low
$ 0.09353
$ 0.09353$ 0.09353
24 hod High
$ 0.08048
$ 0.08048$ 0.08048
$ 0.09353
$ 0.09353$ 0.09353
$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227$ 0.19261759528476227
$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676
-0.10%
-1.06%
-53.32%
-53.32%
Boost (BOOST) história cien USD
Sledujte zmeny cien Boost za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0008692
-1.06%
30 dní
$ -0.00601
-6.90%
60 dní
$ -0.01088
-11.83%
90 dní
$ +0.07113
+711.30%
Boost dnešná zmena ceny
Dnes BOOST zaznamenal zmenu o $ -0.0008692 (-1.06%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Boost zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00601 (-6.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Boost zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOOST zmenu o $ -0.01088 (-11.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Boost zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.07113 (+711.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Boost (BOOST)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Boost, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Boost?
Several key factors influence Boost (BOOST) token prices:
Platform Development: Updates to Boost protocol, new features, partnerships, and technical improvements drive price changes.
Adoption Rate: User growth, transaction volume, and real-world utility increase demand.
Regulatory News: Government policies and compliance requirements create volatility.
Competition: Performance relative to similar DeFi tokens and platforms.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price stability.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Boost?
People want to know Boost (BOOST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking gains/losses, market analysis and trend identification, and assessing investment opportunities or risks before committing funds.
Cenové predikcie pre Boost
Cenová predikcia Boost (BOOST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOOST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Boost (BOOST) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Boost mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Boost v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOOST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Boost Cenové predikcie.
O Boost
BOOST (BOOST) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the Boosted Finance ecosystem, a yield farming platform that allows users to earn rewards by providing liquidity. BOOST's main role is to incentivize user participation in the platform's various liquidity pools, with holders earning a proportion of the transaction fees generated. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens minted as rewards for liquidity providers. As a governance token, BOOST also gives holders the right to vote on proposals related to the platform's development and future direction.
BOOST (BOOST) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the Boosted Finance ecosystem, a yield farming platform that allows users to earn rewards by providing liquidity. BOOST's main role is to incentivize user participation in the platform's various liquidity pools, with holders earning a proportion of the transaction fees generated. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens minted as rewards for liquidity providers. As a governance token, BOOST also gives holders the right to vote on proposals related to the platform's development and future direction.
Ako nakupovať a investovať Boost
Ste pripravení začať s Boost? Nákup BOOST na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Boost. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Boost (BOOST) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 158.86M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Boost sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Boost
Vlastníctvo Boost vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Boost (BOOST)
BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.
BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.
Boost Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Boost zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Boost rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Boost podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBoost?
Dnešná cena Boost je $ 0.08113. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Boost stále dobrou investíciou?
Boost zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BOOST, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Boost?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Boost v hodnote $ 72.49K.
Aká je aktuálna cena Boost?
Živá cena BOOST sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Boost vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BOOST, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Boost?
Cenu BOOST ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,895.79
+2.07%
ETH
3,429.63
+4.00%
SOL
163.06
+4.92%
COAI
1.1941
+9.27%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BOOST na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BOOST/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Boost pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Boost v tomto roku?
Cena Boost by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Boost (BOOST).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:21 (UTC+8)
Boost (BOOST) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.