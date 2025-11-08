BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Boost je 0.08113USD. Trhová kapitalizácia BOOST je 12,888,328.0260002417674USD. Sledujte aktualizácie cien BOOST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o BOOST

BOOST informácie o cene

Čo je BOOST

BOOST oficiálna webová stránka

BOOST tokenomika

BOOST predpoveď cien

BOOST história

BOOST Sprievodca nákupom

BOOST-na-fiat prevodník mien

BOOST spot

BOOST USDT-M futures

Boost Logo

Boost kurz (BOOST)

1 BOOST na USD aktuálnu cenu:

$0.08113
-1.06%1D
USD
Boost (BOOST) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:21 (UTC+8)

Dnešná cena Boost

Aktuálna dnešná cena Boost (BOOST) je $ 0.08113, s 1.06% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BOOST na USD konverzný kurz je $ 0.08113 za BOOST.

Boost sa v súčasnosti radí na #998 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 12.89M, pričom počet coinov v obehu je 158.86M BOOST. Počas posledných 24 hodín sa BOOSTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.08048 (low) do $ 0.09353 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.19261759528476227, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.043332483940612676.

V krátkodobom vývoji sa BOOST zmenilo o -0.10% za poslednú hodinu a o -53.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 72.49K.

Boost (BOOST) informácie o trhu

No.998

$ 12.89M
$ 72.49K
$ 81.13M
158.86M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.88%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Boost je $ 12.89M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 72.49K. Počet coinov v obehu BOOST je 158.86M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 81.13M.

História cien Boost v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.08048
24 hod Low
$ 0.09353
24 hod High

$ 0.08048
$ 0.09353
$ 0.19261759528476227
$ 0.043332483940612676
-0.10%

-1.06%

-53.32%

-53.32%

Boost (BOOST) história cien USD

Sledujte zmeny cien Boost za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0008692-1.06%
30 dní$ -0.00601-6.90%
60 dní$ -0.01088-11.83%
90 dní$ +0.07113+711.30%
Boost dnešná zmena ceny

Dnes BOOST zaznamenal zmenu o $ -0.0008692 (-1.06%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Boost zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00601 (-6.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Boost zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BOOST zmenu o $ -0.01088 (-11.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Boost zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.07113 (+711.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Boost (BOOST)?

Pozrite si Booststránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Boost

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Boost, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Boost?

Several key factors influence Boost (BOOST) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect BOOST valuations.

Platform Development: Updates to Boost protocol, new features, partnerships, and technical improvements drive price changes.

Adoption Rate: User growth, transaction volume, and real-world utility increase demand.

Regulatory News: Government policies and compliance requirements create volatility.

Competition: Performance relative to similar DeFi tokens and platforms.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Boost?

People want to know Boost (BOOST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking gains/losses, market analysis and trend identification, and assessing investment opportunities or risks before committing funds.

Cenové predikcie pre Boost

Cenová predikcia Boost (BOOST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BOOST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Boost (BOOST) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Boost mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Boost v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BOOST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Boost Cenové predikcie.

O Boost

BOOST (BOOST) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the Boosted Finance ecosystem, a yield farming platform that allows users to earn rewards by providing liquidity. BOOST's main role is to incentivize user participation in the platform's various liquidity pools, with holders earning a proportion of the transaction fees generated. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens minted as rewards for liquidity providers. As a governance token, BOOST also gives holders the right to vote on proposals related to the platform's development and future direction.

Ako nakupovať a investovať Boost

Ste pripravení začať s Boost? Nákup BOOST na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Boost. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Boost (BOOST) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 158.86M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Boost sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Boost

Vlastníctvo Boost vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku.

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Boost (BOOST) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Boost (BOOST)

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Boost zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Boost webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Boost

Akú hodnotu bude mať 1 Boost v roku 2030?
Ak by hodnota Boost rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Boost podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:27:21 (UTC+8)

Boost (BOOST) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

BOOST USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície BOOST s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s BOOST USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Boost (BOOST) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Boost a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
BOOST/USDT
$0.08113
$0.08113$0.08113
-1.18%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

