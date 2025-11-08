BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena ATLA je 45.5698USD. Trhová kapitalizácia ATLA je --USD. Sledujte aktualizácie cien ATLA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ATLA je 45.5698USD. Trhová kapitalizácia ATLA je --USD. Sledujte aktualizácie cien ATLA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 ATLA na USD aktuálnu cenu:

$45.5413
+6.31%1D
USD
ATLA (ATLA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:46 (UTC+8)

Dnešná cena ATLA

Aktuálna dnešná cena ATLA (ATLA) je $ 45.5698, s 6.31% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ATLA na USD konverzný kurz je $ 45.5698 za ATLA.

ATLA sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ATLA. Počas posledných 24 hodín sa ATLAobchodovalo v rozmedzí od $ 40.4116 (low) do $ 46.2252 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ATLA zmenilo o -0.07% za poslednú hodinu a o -16.96% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 10.86M.

ATLA (ATLA) informácie o trhu

$ 10.86M
$ 136.71B
3,000,000,000
ATLETA

Aktuálna trhová kapitalizácia ATLA je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 10.86M. Počet coinov v obehu ATLA je --, pričom celková zásoba je 3000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 136.71B.

História cien ATLA v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 40.4116
24 hod Low
$ 46.2252
24 hod High

$ 40.4116
-0.07%

+6.31%

-16.96%

-16.96%

ATLA (ATLA) história cien USD

Sledujte zmeny cien ATLA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +2.703091+6.31%
30 dní$ +5.7732+14.50%
60 dní$ +19.734+76.38%
90 dní$ +45.4448+36,355.84%
ATLA dnešná zmena ceny

Dnes ATLA zaznamenal zmenu o $ +2.703091 (+6.31%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ATLA zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +5.7732 (+14.50%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ATLA zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ATLA zmenu o $ +19.734 (+76.38%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ATLA zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +45.4448 (+36,355.84%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ATLA (ATLA)?

Pozrite si ATLAstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre ATLA

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ATLA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ATLA?

ATLA cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics directly impact price movements. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin's performance often correlate with ATLA movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ATLA?

People want to know ATLA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Cenové predikcie pre ATLA

Cenová predikcia ATLA (ATLA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ATLA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ATLA (ATLA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ATLA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ATLA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ATLA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ATLA Cenové predikcie.

O ATLA

ATLA is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate seamless transactions and interactions within the digital economy. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions, ensuring security and transparency within its network. ATLA's primary role is to provide a decentralized platform for digital transactions, enabling users to transact without the need for intermediaries. It also plays a significant role in the governance of its native ecosystem, allowing holders to participate in decision-making processes. The asset's issuance model is designed to maintain a balance in supply and demand, contributing to its sustainability in the long run.

Ako nakupovať a investovať ATLA

Sprievodca – ako kúpiť ATLA (ATLA)

Čo môžete urobiť s ATLA

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA Zdroj

Pre hlbšie pochopenie ATLA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna ATLA webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ATLA

Akú hodnotu bude mať 1 ATLA v roku 2030?
Ak by hodnota ATLA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ATLA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
ATLA (ATLA) dôležité aktualizácie v odvetví

Zrieknutie sa zodpovednosti

