Цена Usual ETH (ETH0)
Текущая цена Usual ETH (ETH0) сегодня составляет 2 643,84 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 26,45M USD. Цена ETH0 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Usual ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Usual ETH в течение дня составляет +4,29%
- Оборотное предложение составляет 10,00K USD
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За сегодня изменение цены Usual ETH на USD составило $ +108,73.
За последние 30 дней изменение цены Usual ETH на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Usual ETH на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Usual ETH на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +108,73
|+4,29%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Usual ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,25%
+4,29%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.
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