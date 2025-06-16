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Цена Usual ETH (ETH0)

USD

График цены Usual ETH (ETH0) в реальном времени

$2 641,69
$2 641,69$2 641,69
+4,20%(1D)

Цена Usual ETH (ETH0) сегодня

Текущая цена Usual ETH (ETH0) сегодня составляет 2 643,84 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 26,45M USD. Цена ETH0 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Usual ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Usual ETH в течение дня составляет +4,29%
- Оборотное предложение составляет 10,00K USD

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Ценовые показатели Usual ETH (ETH0) - USD

За сегодня изменение цены Usual ETH на USD составило $ +108,73.
За последние 30 дней изменение цены Usual ETH на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Usual ETH на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Usual ETH на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +108,73+4,29%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Usual ETH (ETH0)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Usual ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 2 493,95
$ 2 493,95$ 2 493,95

$ 2 650,83
$ 2 650,83$ 2 650,83

$ 2 770,47
$ 2 770,47$ 2 770,47

+0,25%

+4,29%

--

Рыночная информация Usual ETH (ETH0)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 26,45M
$ 26,45M$ 26,45M

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10,00K
10,00K 10,00K

Что такое Usual ETH (ETH0)

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

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Источник Usual ETH (ETH0)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Токеномика Usual ETH (ETH0)

Понимание токеномики Usual ETH (ETH0) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ETH0 прямо сейчас!

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