Цена opTrade AI (OPTR)
Текущая цена opTrade AI (OPTR) сегодня составляет 0.320574 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 275.81K USD. Цена OPTR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка opTrade AI:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены opTrade AI в течение дня составляет -6.27%
- Оборотное предложение составляет 860.49K USD
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За сегодня изменение цены opTrade AI на USD составило $ -0.02146763708007.
За последние 30 дней изменение цены opTrade AI на USD составило $ -0.1248619380.
За последние 60 дней изменение цены opTrade AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены opTrade AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.02146763708007
|-6.27%
|30 дней
|$ -0.1248619380
|-38.94%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен opTrade AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.44%
-6.27%
-22.86%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available.
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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 OPTR к VND
₫8,219.837934
|1 OPTR к AUD
A$0.50971266
|1 OPTR к GBP
￡0.24363624
|1 OPTR к EUR
€0.28210512
|1 OPTR к USD
$0.320574
|1 OPTR к MYR
RM1.41693708
|1 OPTR к TRY
₺12.20104644
|1 OPTR к JPY
¥46.01198622
|1 OPTR к RUB
₽26.67816828
|1 OPTR к INR
₹27.59500992
|1 OPTR к IDR
Rp5,342.89786284
|1 OPTR к KRW
₩455.3593383
|1 OPTR к PHP
₱18.33042132
|1 OPTR к EGP
￡E.16.4454462
|1 OPTR к BRL
R$1.87856364
|1 OPTR к CAD
C$0.44239212
|1 OPTR к BDT
৳38.95935822
|1 OPTR к NGN
₦512.09773056
|1 OPTR к UAH
₴13.2717636
|1 OPTR к VES
Bs22.760754
|1 OPTR к PKR
Rs89.89536108
|1 OPTR к KZT
₸165.66943746
|1 OPTR к THB
฿10.72961178
|1 OPTR к TWD
NT$10.37698038
|1 OPTR к AED
د.إ1.17650658
|1 OPTR к CHF
Fr0.25966494
|1 OPTR к HKD
HK$2.4844485
|1 OPTR к MAD
.د.م2.9813382
|1 OPTR к MXN
$6.51726942