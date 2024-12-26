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Цена Nuvola Digital (NVL)

USD

График цены Nuvola Digital (NVL) в реальном времени

$1.32
$1.32$1.32
+4.40%(1D)

Цена Nuvola Digital (NVL) сегодня

Текущая цена Nuvola Digital (NVL) сегодня составляет 1.32 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 22.20M USD. Цена NVL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Nuvola Digital:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 31.15K USD
- Изменение цены Nuvola Digital в течение дня составляет +4.55%
- Оборотное предложение составляет 16.77M USD

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Ценовые показатели Nuvola Digital (NVL) - USD

За сегодня изменение цены Nuvola Digital на USD составило $ +0.057649.
За последние 30 дней изменение цены Nuvola Digital на USD составило $ -0.0800120640.
За последние 60 дней изменение цены Nuvola Digital на USD составило $ +0.8687506080.
За последние 90 дней изменение цены Nuvola Digital на USD составило $ +0.4208483771435156.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.057649+4.55%
30 дней$ -0.0800120640-6.06%
60 дней$ +0.8687506080+65.81%
90 дней$ +0.4208483771435156+46.81%

Анализ цен Nuvola Digital (NVL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Nuvola Digital: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

+0.79%

+4.55%

-4.63%

Рыночная информация Nuvola Digital (NVL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 22.20M
$ 22.20M$ 22.20M

$ 31.15K
$ 31.15K$ 31.15K

16.77M
16.77M 16.77M

Что такое Nuvola Digital (NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

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Источник Nuvola Digital (NVL)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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