Токеномика Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Откройте для себя ключевую информацию о Kyber Network Crystal Legacy (KNCL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Официальный сайт: https://kyber.network/ Whitepaper: https://files.kyber.network/Kyber_Protocol_22_April_v0.1.pdf Купить KNCL сейчас!

Токеномика и анализ цен Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kyber Network Crystal Legacy (KNCL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,35M $ 3,35M $ 3,35M Общее предложение: $ 12,10M $ 12,10M $ 12,10M Оборотное предложение: $ 11,67M $ 11,67M $ 11,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,48M $ 3,48M $ 3,48M Исторический максимум: $ 5,8 $ 5,8 $ 5,8 Исторический минимум: $ 0,116184 $ 0,116184 $ 0,116184 Текущая цена: $ 0,287846 $ 0,287846 $ 0,287846 Узнайте больше о цене Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Токеномика Kyber Network Crystal Legacy (KNCL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KNCL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KNCL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNCL, изучите текущую цену KNCL!

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