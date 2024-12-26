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Цена Jeo Boden (BODEN)

USD

График цены Jeo Boden (BODEN) в реальном времени

$0.00295399
$0.00295399$0.00295399
-8.70%(1D)

Цена Jeo Boden (BODEN) сегодня

Текущая цена Jeo Boden (BODEN) сегодня составляет 0.00295671 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.04M USD. Цена BODEN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Jeo Boden:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 589.90K USD
- Изменение цены Jeo Boden в течение дня составляет -8.63%
- Оборотное предложение составляет 690.33M USD

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Ценовые показатели Jeo Boden (BODEN) - USD

За сегодня изменение цены Jeo Boden на USD составило $ -0.000279403340569948.
За последние 30 дней изменение цены Jeo Boden на USD составило $ -0.0006595269.
За последние 60 дней изменение цены Jeo Boden на USD составило $ -0.0015291728.
За последние 90 дней изменение цены Jeo Boden на USD составило $ -0.001991937135551553.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000279403340569948-8.63%
30 дней$ -0.0006595269-22.30%
60 дней$ -0.0015291728-51.71%
90 дней$ -0.001991937135551553-40.25%

Анализ цен Jeo Boden (BODEN)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Jeo Boden: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00293322
$ 0.00293322$ 0.00293322

$ 0.00327649
$ 0.00327649$ 0.00327649

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

-0.95%

-8.63%

+6.28%

Рыночная информация Jeo Boden (BODEN)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

$ 589.90K
$ 589.90K$ 589.90K

690.33M
690.33M 690.33M

Что такое Jeo Boden (BODEN)

The $BODEN token, also known as the Joe Boden token, is a memecoin that humorously references Joe Biden.

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Источник Jeo Boden (BODEN)

Официальный веб-сайт

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BODEN на местную валюту

1 BODEN к AUD
A$0.004730736
1 BODEN к GBP
0.0022766667
1 BODEN к EUR
0.0028384416
1 BODEN к USD
$0.00295671
1 BODEN к MYR
RM0.0132460608
1 BODEN к TRY
0.1041353262
1 BODEN к JPY
¥0.4653270198
1 BODEN к RUB
0.2952570606
1 BODEN к INR
0.2523847656
1 BODEN к IDR
Rp47.6888642913
1 BODEN к PHP
0.1734406086
1 BODEN к EGP
￡E.0.1502600022
1 BODEN к BRL
R$0.0187751085
1 BODEN к CAD
C$0.0042280953
1 BODEN к BDT
0.352735503
1 BODEN к NGN
4.5698614089
1 BODEN к UAH
0.1237678806
1 BODEN к VES
Bs0.15079221
1 BODEN к PKR
Rs0.8217584103
1 BODEN к KZT
1.5295947843
1 BODEN к THB
฿0.1008533781
1 BODEN к TWD
NT$0.0966252828
1 BODEN к CHF
Fr0.0026019048
1 BODEN к HKD
HK$0.0230327709
1 BODEN к MAD
.د.م0.0297445026