Что сейчас торгуется у Gauntlet USDT PRIME V2?

Текущая цена: ₽76.1681581570336000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.06%.

Привлекает ли GTUSDTP внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin.

Насколько ликвиден рынок Gauntlet USDT PRIME V2?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно GTUSDTP?

При наличии 1188027.439903868 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Gauntlet USDT PRIME V2 соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽76.7667291445152000 и ATL — ₽74.6628269448908112000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Gauntlet USDT PRIME V2?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Gauntlet USDT PRIME V2.