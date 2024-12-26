Цена Cramer Coin ($CRAMER)
Текущая цена Cramer Coin ($CRAMER) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 396.21K USD. Цена $CRAMER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Cramer Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.23K USD
- Изменение цены Cramer Coin в течение дня составляет +0.70%
- Оборотное предложение составляет 846.59M USD
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За сегодня изменение цены Cramer Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Cramer Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Cramer Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Cramer Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.70%
|30 дней
|$ 0
|-20.39%
|60 дней
|$ 0
|-30.23%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Cramer Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+0.70%
-10.55%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy.
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