Цена Chasm (CAI)
Текущая цена Chasm (CAI) сегодня составляет 0.03786851 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.79M USD. Цена CAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Chasm:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 115.57K USD
- Изменение цены Chasm в течение дня составляет -4.16%
- Оборотное предложение составляет 100.00M USD
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За сегодня изменение цены Chasm на USD составило $ -0.00164678560242209.
За последние 30 дней изменение цены Chasm на USD составило $ -0.0193393268.
За последние 60 дней изменение цены Chasm на USD составило $ -0.0267172941.
За последние 90 дней изменение цены Chasm на USD составило $ -0.12142253620416948.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00164678560242209
|-4.16%
|30 дней
|$ -0.0193393268
|-51.06%
|60 дней
|$ -0.0267172941
|-70.55%
|90 дней
|$ -0.12142253620416948
|-76.22%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Chasm: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.33%
-4.16%
-30.61%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Chasm is driving innovation in artificial intelligence by offering a comprehensive ecosystem for creating, deploying, and monetizing AI agents. Our key innovation, Weave, is a powerful AI agent builder IDE that enables users to seamlessly craft and deploy AI agents using a wide array of decentralized compute resources. Our next major advancement is the Chasm Protocol, a network of decentralized experts poised to evolve into a pseudo-AGI intent network. The Protocol will enhance our platform's capability to manage payments for compute resources and facilitate sophisticated exchanges of intents among AI agents, transforming operational dynamics and connectivity within the AI landscape. $CAI is the cornerstone token of the Chasm Ecosystem, designed to support and empower builders, scouts, and all participants within the community.
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