Какова текущая цена Karma by Virtuals?

Karma by Virtuals торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -23.12%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Karma by Virtuals составляет ₽0.325849594788968096000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка KARMA?

Рыночная капитализация составляет ₽69858722.0795104256000, что ставит актив на 2927-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Karma by Virtuals на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле KARMA.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1000000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Karma by Virtuals?

Karma by Virtuals входит в классификацию Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Crypto Card Issuer,Robinhood Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность KARMA?

Работа в сети -- позволяет KARMA использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.