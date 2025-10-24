Текущая цена Waveform by Virtuals сегодня составляет 0,00589899 USD. Следите за обновлениями цены WAVE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAVE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Waveform by Virtuals сегодня составляет 0,00589899 USD. Следите за обновлениями цены WAVE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WAVE прямо сейчас на MEXC.

Цена Waveform by Virtuals (WAVE)

Текущая цена 1 WAVE в USD:

$0,00591676
$0,00591676
-2,90%1D
График цены Waveform by Virtuals (WAVE) в реальном времени
Информация о ценах Waveform by Virtuals (WAVE) (USD)

$ 0,00543251
$ 0,00543251
$ 0,00611483
$ 0,00611483
$ 0,00543251
$ 0,00543251

$ 0,00611483
$ 0,00611483

$ 0,01712062
$ 0,01712062

$ 0,00486369
$ 0,00486369

+0,77%

-3,04%

-18,40%

-18,40%

Текущая цена Waveform by Virtuals (WAVE) составляет $0,00589899. За последние 24 часа WAVE торговался в диапазоне от $ 0,00543251 до $ 0,00611483, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WAVE за все время составляет $ 0,01712062, а минимальная – $ 0,00486369.

Что касается краткосрочной динамики, WAVE изменился на +0,77% за последний час, на -3,04% за 24 часа и на -18,40% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Waveform by Virtuals (WAVE)

$ 5,92M
$ 5,92M

--
--

$ 5,92M
$ 5,92M

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Waveform by Virtuals составляет $ 5,92M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAVE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,92M.

История цен Waveform by Virtuals (WAVE) в USD

За сегодня изменение цены Waveform by Virtuals на USD составило $ -0,000185154051258564.
За последние 30 дней изменение цены Waveform by Virtuals на USD составило $ -0,0014594797.
За последние 60 дней изменение цены Waveform by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Waveform by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000185154051258564-3,04%
30 дней$ -0,0014594797-24,74%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Waveform by Virtuals (WAVE)

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Waveform by Virtuals (WAVE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Waveform by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Waveform by Virtuals (WAVE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Waveform by Virtuals (WAVE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Waveform by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Waveform by Virtuals!

WAVE на местную валюту

Токеномика Waveform by Virtuals (WAVE)

Понимание токеномики Waveform by Virtuals (WAVE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WAVE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Waveform by Virtuals (WAVE)

Сколько стоит Waveform by Virtuals (WAVE) на сегодня?
Актуальная цена WAVE в USD – 0,00589899 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WAVE в USD?
Текущая цена WAVE в USD составляет $ 0,00589899. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Waveform by Virtuals?
Рыночная капитализация WAVE составляет $ 5,92M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WAVE?
Циркулирующее предложение WAVE составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WAVE?
WAVE достиг максимальной цены (ATH) в 0,01712062 USD.
Какова была минимальная цена WAVE за все время (ATL)?
WAVE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00486369 USD.
Каков объем торгов WAVE?
Объем торгов за последние 24 часа для WAVE составляет -- USD.
Вырастет ли WAVE в цене в этом году?
WAVE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WAVE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Waveform by Virtuals (WAVE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.