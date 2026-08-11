Какова текущая цена VANTIS by Virtuals?

VANTIS by Virtuals торгуется по цене ₽0.143173258731104896000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 8.58%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как VANTIS соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 8.58% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если VANTIS превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как VANTIS by Virtuals показывает себя по сравнению с токенами категории Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem VANTIS демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация VANTIS by Virtuals?

Рыночная капитализация ₽27639502.4674249600000 ставит VANTIS на 3949-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.127175753371194752000 до ₽0.141215281389093632000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется VANTIS?

VANTIS by Virtuals обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку VANTIS?

При наличии в обращении 193051937.36090097 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.