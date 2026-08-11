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Текущая цена VANTIS by Virtuals сегодня составляет 0.00191363 USD. Рыночная капитализация VANTIS составляет 369,425 USD. Отслеживайте обновления цен VANTIS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена VANTIS by Virtuals сегодня составляет 0.00191363 USD. Рыночная капитализация VANTIS составляет 369,425 USD. Отслеживайте обновления цен VANTIS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена VANTIS by Virtuals (VANTIS)

Не в листинге

Текущая цена 1 VANTIS в USD:

$0.00191026
$0.00191026$0.00191026
+0.07%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены VANTIS by Virtuals (VANTIS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:45:09 (UTC+8)

Сегодняшняя цена VANTIS by Virtuals

Текущая цена VANTIS by Virtuals (VANTIS) сегодня составляет $ 0.00191363 с изменением 8.58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VANTIS на USD составляет $ 0.00191363 за VANTIS.

На данный момент VANTIS by Virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 369,425, при оборотном предложении 193.05M VANTIS. В течение последних 24 часов, VANTIS торговался в диапазоне от $ 0.00169981 (минимум) до $ 0.00188746 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00222582, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VANTIS изменился на +3.61% за последний час и на +1.54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 14.06K.

Рыночная информация VANTIS by Virtuals (VANTIS)

$ 369.43K
$ 369.43K$ 369.43K

$ 14.06K
$ 14.06K$ 14.06K

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

193.05M
193.05M 193.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация VANTIS by Virtuals составляет $ 369.43K, при 24-часовом объеме торгов $ 14.06K. Циркулируещее обращение VANTIS составляет 193.05M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.91M.

История цен VANTIS by Virtuals в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00169981
$ 0.00169981$ 0.00169981
Мин 24Ч
$ 0.00188746
$ 0.00188746$ 0.00188746
Макс 24Ч

$ 0.00169981
$ 0.00169981$ 0.00169981

$ 0.00188746
$ 0.00188746$ 0.00188746

$ 0.00222582
$ 0.00222582$ 0.00222582

$ 0
$ 0$ 0

+3.61%

+8.58%

+1.54%

+1.54%

История цен VANTIS by Virtuals (VANTIS) в USD

За сегодня изменение цены VANTIS by Virtuals на USD составило $ +0.00015125.
За последние 30 дней изменение цены VANTIS by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены VANTIS by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены VANTIS by Virtuals на USD составило $ +0.0000000104588628906.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00015125+8.58%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ +0.0000000104588628906+0.00%

Прогноз цены VANTIS by Virtuals

Прогноз цены VANTIS by Virtuals (VANTIS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VANTIS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены VANTIS by Virtuals (VANTIS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена VANTIS by Virtuals потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену VANTIS by Virtuals достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены VANTIS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены VANTIS by Virtuals».

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О VANTIS by Virtuals

Какова текущая цена VANTIS by Virtuals?

VANTIS by Virtuals торгуется по цене ₽0.143173258731104896000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 8.58%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как VANTIS соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 8.58% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если VANTIS превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как VANTIS by Virtuals показывает себя по сравнению с токенами категории Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem VANTIS демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация VANTIS by Virtuals?

Рыночная капитализация ₽27639502.4674249600000 ставит VANTIS на 3949-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.127175753371194752000 до ₽0.141215281389093632000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется VANTIS?

VANTIS by Virtuals обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку VANTIS?

При наличии в обращении 193051937.36090097 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:45:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии VANTIS by Virtuals (VANTIS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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