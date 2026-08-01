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Текущая цена ArAIstotle сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация FACY составляет 582 945 USD. Отслеживайте обновления цен FACY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ArAIstotle сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация FACY составляет 582 945 USD. Отслеживайте обновления цен FACY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена ArAIstotle (FACY)

Не в листинге

Текущая цена 1 FACY в USD:

$0,00075611
$0,00075611$0,00075611
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ArAIstotle (FACY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:20:20 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ArAIstotle

Текущая цена ArAIstotle (FACY) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FACY на USD составляет $ 0 за FACY.

На данный момент ArAIstotle занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 582 945, при оборотном предложении 772,19M FACY. В течение последних 24 часов, FACY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,082839, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FACY изменился на -0,57% за последний час и на -16,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 471,18K.

Рыночная информация ArAIstotle (FACY)

$ 582,95K
$ 582,95K$ 582,95K

$ 471,18K
$ 471,18K$ 471,18K

$ 754,92K
$ 754,92K$ 754,92K

772,19M
772,19M 772,19M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ArAIstotle составляет $ 582,95K, при 24-часовом объеме торгов $ 471,18K. Циркулируещее обращение FACY составляет 772,19M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 754,92K.

История цен ArAIstotle в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,082839
$ 0,082839$ 0,082839

$ 0
$ 0$ 0

-0,57%

-1,53%

-16,08%

-16,08%

История цен ArAIstotle (FACY) в USD

За сегодня изменение цены ArAIstotle на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ArAIstotle на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ArAIstotle на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ArAIstotle на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,53%
30 дней$ 0-39,20%
60 дней$ 0-53,83%
90 дней$ 0--

Прогноз цены ArAIstotle

Прогноз цены ArAIstotle (FACY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FACY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ArAIstotle (FACY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ArAIstotle потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ArAIstotle достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FACY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ArAIstotle».

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Источник ArAIstotle (FACY)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI AgentsAI MemeArtificial Intelligence (AI)

О ArAIstotle

Какова текущая рыночная цена ArAIstotle?

ArAIstotle оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на -1.53%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у FACY?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии FACY сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен ArAIstotle на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов FACY?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 772192000.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов ArAIstotle?

ArAIstotle за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как FACY показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Artificial Intelligence (AI),Meme,AI Meme,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem,Base Native?

По сравнению с другими активами в сегменте Artificial Intelligence (AI),Meme,AI Meme,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem,Base Native, динамика FACY зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:20:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ArAIstotle (FACY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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