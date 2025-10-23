Текущая цена Axelrod by Virtuals сегодня составляет 0,00555946 USD. Следите за обновлениями цены AXR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AXR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Axelrod by Virtuals сегодня составляет 0,00555946 USD. Следите за обновлениями цены AXR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AXR прямо сейчас на MEXC.

$0,00555946
+49,50%1D
График цены Axelrod by Virtuals (AXR) в реальном времени
Информация о ценах Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00327031
Мин 24Ч
$ 0,00668255
Макс 24Ч

$ 0,00327031
$ 0,00668255
$ 0,04937155
$ 0,00163668
+0,42%

+49,57%

+48,17%

+48,17%

Текущая цена Axelrod by Virtuals (AXR) составляет $0,00555946. За последние 24 часа AXR торговался в диапазоне от $ 0,00327031 до $ 0,00668255, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AXR за все время составляет $ 0,04937155, а минимальная – $ 0,00163668.

Что касается краткосрочной динамики, AXR изменился на +0,42% за последний час, на +49,57% за 24 часа и на +48,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Axelrod by Virtuals (AXR)

$ 3,55M
--
$ 5,53M
642,14M
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Axelrod by Virtuals составляет $ 3,55M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AXR составляет 642,14M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,53M.

История цен Axelrod by Virtuals (AXR) в USD

За сегодня изменение цены Axelrod by Virtuals на USD составило $ +0,00184258.
За последние 30 дней изменение цены Axelrod by Virtuals на USD составило $ -0,0009268348.
За последние 60 дней изменение цены Axelrod by Virtuals на USD составило $ -0,0040510584.
За последние 90 дней изменение цены Axelrod by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00184258+49,57%
30 дней$ -0,0009268348-16,67%
60 дней$ -0,0040510584-72,86%
90 дней$ 0--

Что такое Axelrod by Virtuals (AXR)

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Axelrod by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Axelrod by Virtuals (AXR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Axelrod by Virtuals (AXR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Axelrod by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Axelrod by Virtuals!

AXR на местную валюту

Токеномика Axelrod by Virtuals (AXR)

Понимание токеномики Axelrod by Virtuals (AXR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AXR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Axelrod by Virtuals (AXR)

Сколько стоит Axelrod by Virtuals (AXR) на сегодня?
Актуальная цена AXR в USD – 0,00555946 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AXR в USD?
Текущая цена AXR в USD составляет $ 0,00555946. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Axelrod by Virtuals?
Рыночная капитализация AXR составляет $ 3,55M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AXR?
Циркулирующее предложение AXR составляет 642,14M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AXR?
AXR достиг максимальной цены (ATH) в 0,04937155 USD.
Какова была минимальная цена AXR за все время (ATL)?
AXR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00163668 USD.
Каков объем торгов AXR?
Объем торгов за последние 24 часа для AXR составляет -- USD.
Вырастет ли AXR в цене в этом году?
AXR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AXR для более подробного анализа.
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.