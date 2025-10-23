Что такое Axelrod by Virtuals (AXR)

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Axelrod by Virtuals (AXR) Сколько стоит Axelrod by Virtuals (AXR) на сегодня? Актуальная цена AXR в USD – 0,00555946 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AXR в USD? $ 0,00555946 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AXR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Axelrod by Virtuals? Рыночная капитализация AXR составляет $ 3,55M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AXR? Циркулирующее предложение AXR составляет 642,14M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AXR? AXR достиг максимальной цены (ATH) в 0,04937155 USD . Какова была минимальная цена AXR за все время (ATL)? AXR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00163668 USD . Каков объем торгов AXR? Объем торгов за последние 24 часа для AXR составляет -- USD . Вырастет ли AXR в цене в этом году? AXR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AXR для более подробного анализа.

