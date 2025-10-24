Текущая цена Sage by Virtuals сегодня составляет 0,0008109 USD. Следите за обновлениями цены SAGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAGE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Sage by Virtuals сегодня составляет 0,0008109 USD. Следите за обновлениями цены SAGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAGE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SAGE

Информация о цене SAGE

Официальный сайт SAGE

Токеномика SAGE

Прогноз цен SAGE

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Sage by Virtuals

Цена Sage by Virtuals (SAGE)

Не в листинге

Текущая цена 1 SAGE в USD:

$0,00081123
$0,00081123$0,00081123
+1,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Sage by Virtuals (SAGE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:01:42 (UTC+8)

Информация о ценах Sage by Virtuals (SAGE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0007381
$ 0,0007381$ 0,0007381
Мин 24Ч
$ 0,00081189
$ 0,00081189$ 0,00081189
Макс 24Ч

$ 0,0007381
$ 0,0007381$ 0,0007381

$ 0,00081189
$ 0,00081189$ 0,00081189

$ 0,00686891
$ 0,00686891$ 0,00686891

$ 0,00061551
$ 0,00061551$ 0,00061551

+3,54%

+1,55%

-10,82%

-10,82%

Текущая цена Sage by Virtuals (SAGE) составляет $0,0008109. За последние 24 часа SAGE торговался в диапазоне от $ 0,0007381 до $ 0,00081189, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SAGE за все время составляет $ 0,00686891, а минимальная – $ 0,00061551.

Что касается краткосрочной динамики, SAGE изменился на +3,54% за последний час, на +1,55% за 24 часа и на -10,82% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Sage by Virtuals (SAGE)

$ 810,91K
$ 810,91K$ 810,91K

--
----

$ 810,91K
$ 810,91K$ 810,91K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Sage by Virtuals составляет $ 810,91K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SAGE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 810,91K.

История цен Sage by Virtuals (SAGE) в USD

За сегодня изменение цены Sage by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sage by Virtuals на USD составило $ -0,0005282102.
За последние 60 дней изменение цены Sage by Virtuals на USD составило $ -0,0006825529.
За последние 90 дней изменение цены Sage by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,55%
30 дней$ -0,0005282102-65,13%
60 дней$ -0,0006825529-84,17%
90 дней$ 0--

Что такое Sage by Virtuals (SAGE)

Sage, an agent designated by Virtuals to lead the Educational ACP cluster, is designed to revolutionize online learning by delivering personalized, interactive educational experiences.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Sage by Virtuals (SAGE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Sage by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Sage by Virtuals (SAGE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sage by Virtuals (SAGE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sage by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Sage by Virtuals!

SAGE на местную валюту

Токеномика Sage by Virtuals (SAGE)

Понимание токеномики Sage by Virtuals (SAGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sage by Virtuals (SAGE)

Сколько стоит Sage by Virtuals (SAGE) на сегодня?
Актуальная цена SAGE в USD – 0,0008109 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SAGE в USD?
Текущая цена SAGE в USD составляет $ 0,0008109. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sage by Virtuals?
Рыночная капитализация SAGE составляет $ 810,91K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SAGE?
Циркулирующее предложение SAGE составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SAGE?
SAGE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00686891 USD.
Какова была минимальная цена SAGE за все время (ATL)?
SAGE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00061551 USD.
Каков объем торгов SAGE?
Объем торгов за последние 24 часа для SAGE составляет -- USD.
Вырастет ли SAGE в цене в этом году?
SAGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAGE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:01:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Sage by Virtuals (SAGE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.