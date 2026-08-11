Сегодняшняя цена Instaclaw

Текущая цена Instaclaw (INSTACLAW) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации INSTACLAW на USD составляет $ 0 за INSTACLAW.

На данный момент Instaclaw занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 297,939, при оборотном предложении 427.06M INSTACLAW. В течение последних 24 часов, INSTACLAW торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00262314, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе INSTACLAW изменился на -0.80% за последний час и на -8.24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 652.37.

Рыночная информация Instaclaw (INSTACLAW)

Рыночная капитализация $ 297.94K$ 297.94K $ 297.94K Объем (24Ч) $ 652.37$ 652.37 $ 652.37 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 697.65K$ 697.65K $ 697.65K Оборотное предложение 427.06M 427.06M 427.06M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Instaclaw составляет $ 297.94K, при 24-часовом объеме торгов $ 652.37. Циркулируещее обращение INSTACLAW составляет 427.06M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 697.65K.