Что такое VPay (VPAY)

VPay is the first AI-powered OmniBank purpose-built for Web3-native finance, combining traditional banking features like USD accounts and card issuance with intelligent automation and tokenized utility via the Virtuals Protocol. At its core is AVA (Applied Value Agent), an AI assistant that learns user behavior in real time to deliver personalized insights, track spending, find discounts, and set smart alerts. VPay is the first AI-powered OmniBank purpose-built for Web3-native finance, combining traditional banking features like USD accounts and card issuance with intelligent automation and tokenized utility via the Virtuals Protocol. At its core is AVA (Applied Value Agent), an AI assistant that learns user behavior in real time to deliver personalized insights, track spending, find discounts, and set smart alerts.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник VPay (VPAY) Официальный веб-сайт

Прогноз цены VPay (USD)

Сколько будет стоить VPay (VPAY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VPay (VPAY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VPay.

Проверьте прогноз цены VPay!

VPAY на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика VPay (VPAY)

Понимание токеномики VPay (VPAY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VPAY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VPay (VPAY) Сколько стоит VPay (VPAY) на сегодня? Актуальная цена VPAY в USD – 0,00292872 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VPAY в USD? $ 0,00292872 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VPAY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VPay? Рыночная капитализация VPAY составляет $ 2,93M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VPAY? Циркулирующее предложение VPAY составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) VPAY? VPAY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00796127 USD . Какова была минимальная цена VPAY за все время (ATL)? VPAY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00034674 USD . Каков объем торгов VPAY? Объем торгов за последние 24 часа для VPAY составляет -- USD . Вырастет ли VPAY в цене в этом году? VPAY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VPAY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии VPay (VPAY)