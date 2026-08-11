Какова текущая цена Shadow Combat League?

Shadow Combat League торгуется по цене ₽0.094689640548722912000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 1.32%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна SCL сегодня?

Волатильность цены SCL за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Shadow Combat League?

Цена токена колебалась между ₽0.092802626622037024000 (минимум) и ₽0.094910365809774592000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для SCL?

За последние 24 часа объем торгов SCL составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽0.47376619676377376000, а минимальная цена за все время — ₽0.092780179985319904000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Shadow Combat League?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как SCL сравнивается с другими токенами категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,Robotics?

В рамках категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,Robotics SCL демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.