Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Shadow Combat League сегодня составляет 0,00126553 USD. Рыночная капитализация SCL составляет 1 213 907 USD. Отслеживайте обновления цен SCL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Shadow Combat League сегодня составляет 0,00126553 USD. Рыночная капитализация SCL составляет 1 213 907 USD. Отслеживайте обновления цен SCL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о SCL

Информация о цене SCL

Что такое SCL

Официальный сайт SCL

Токеномика SCL

Прогноз цен SCL

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Shadow Combat League

Цена Shadow Combat League (SCL)

Не в листинге

Текущая цена 1 SCL в USD:

$0,00126553
$0,00126553$0,00126553
+0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Shadow Combat League (SCL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:49:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Shadow Combat League

Текущая цена Shadow Combat League (SCL) сегодня составляет $ 0,00126553 с изменением 1,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SCL на USD составляет $ 0,00126553 за SCL.

На данный момент Shadow Combat League занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 213 907, при оборотном предложении 959,20M SCL. В течение последних 24 часов, SCL торговался в диапазоне от $ 0,00124031 (минимум) до $ 0,00126848 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0063319, тогда как исторический минимум составил $ 0,00124001.

В краткосрочной перспективе SCL изменился на -- за последний час и на -11,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 6,76.

Рыночная информация Shadow Combat League (SCL)

$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M

$ 6,76
$ 6,76$ 6,76

$ 1,27M
$ 1,27M$ 1,27M

959,20M
959,20M 959,20M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Shadow Combat League составляет $ 1,21M, при 24-часовом объеме торгов $ 6,76. Циркулируещее обращение SCL составляет 959,20M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,27M.

История цен Shadow Combat League в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00124031
$ 0,00124031$ 0,00124031
Мин 24Ч
$ 0,00126848
$ 0,00126848$ 0,00126848
Макс 24Ч

$ 0,00124031
$ 0,00124031$ 0,00124031

$ 0,00126848
$ 0,00126848$ 0,00126848

$ 0,0063319
$ 0,0063319$ 0,0063319

$ 0,00124001
$ 0,00124001$ 0,00124001

--

+1,33%

-11,81%

-11,81%

История цен Shadow Combat League (SCL) в USD

За сегодня изменение цены Shadow Combat League на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Shadow Combat League на USD составило $ -0,0006286710.
За последние 60 дней изменение цены Shadow Combat League на USD составило $ -0,0008536493.
За последние 90 дней изменение цены Shadow Combat League на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,33%
30 дней$ -0,0006286710-49,67%
60 дней$ -0,0008536493-67,45%
90 дней----

Прогноз цены Shadow Combat League

Прогноз цены Shadow Combat League (SCL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SCL в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Shadow Combat League (SCL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Shadow Combat League потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Shadow Combat League достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SCL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Shadow Combat League».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Shadow Combat League (SCL)

Официальный веб-сайт

Категория :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemRobotics

О Shadow Combat League

Какова текущая цена Shadow Combat League?

Shadow Combat League торгуется по цене ₽0.094689640548722912000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 1.32%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна SCL сегодня?

Волатильность цены SCL за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Shadow Combat League?

Цена токена колебалась между ₽0.092802626622037024000 (минимум) и ₽0.094910365809774592000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для SCL?

За последние 24 часа объем торгов SCL составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽0.47376619676377376000, а минимальная цена за все время — ₽0.092780179985319904000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Shadow Combat League?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как SCL сравнивается с другими токенами категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,Robotics?

В рамках категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,Robotics SCL демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Shadow Combat League

Страница обновлена: 2026-08-11 10:49:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Shadow Combat League (SCL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Shadow Combat League

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Монеро

Монеро

XMR
Эфириум

Эфириум

ETH
Солана

Солана

SOL

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

up

up

UPROBINHOOD

$0,4600
$0,4600$0,4600

+360,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,45905
$0,45905$0,45905

+818,10%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01907
$0,01907$0,01907

+52,19%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17709
$0,17709$0,17709

-12,28%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,6618
$3,6618$3,6618

+103,30%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,45905
$0,45905$0,45905

+818,10%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028077
$0,028077$0,028077

+88,47%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0005443
$0,0005443$0,0005443

+74,45%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,6618
$3,6618$3,6618

+103,30%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0180
$0,0180$0,0180

+28,57%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?