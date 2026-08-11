Какова текущая цена GRID by Virtuals?

GRID by Virtuals (GRID) торгуется по цене ₽0.082566882013211904000, что отражает изменение цены на уровне 6.25% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет GRID by Virtuals в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem, GRID часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется GRID?

За последние 24 часа объем торгов GRID составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов GRID by Virtuals в обращении?

Сегодня в обращении находится 1000000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг GRID?

В настоящее время GRID by Virtuals занимает рейтинг №2760 с рыночной капитализацией ₽82575636.1139038224000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика GRID by Virtuals за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 6.25%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как GRID by Virtuals соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem GRID демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.