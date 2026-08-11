Сегодняшняя цена Vader

Текущая цена Vader (VADER) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VADER на USD составляет $ 0 за VADER.

На данный момент Vader занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 927 681, при оборотном предложении 996,74M VADER. В течение последних 24 часов, VADER торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,158292, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VADER изменился на -0,24% за последний час и на -11,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,26K.

Рыночная информация Vader (VADER)

Рыночная капитализация $ 927,68K$ 927,68K $ 927,68K Объем (24Ч) $ 2,26K$ 2,26K $ 2,26K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 927,68K$ 927,68K $ 927,68K Оборотное предложение 996,74M 996,74M 996,74M Общее предложение 996 739 513,1977307 996 739 513,1977307 996 739 513,1977307

Текущая рыночная капитализация Vader составляет $ 927,68K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,26K. Циркулируещее обращение VADER составляет 996,74M, а общее предложение – 996739513.1977307. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 927,68K.