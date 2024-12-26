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Цена Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

USD

График цены Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) в реальном времени

$0.401058
$0.401058$0.401058
-0.60%(1D)

Цена Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) сегодня

Текущая цена Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) сегодня составляет 0.400656 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.11M USD. Цена AM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aston Martin Cognizant Fan Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 55.51K USD
- Изменение цены Aston Martin Cognizant Fan Token в течение дня составляет -0.56%
- Оборотное предложение составляет 2.77M USD

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Ценовые показатели Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) - USD

За сегодня изменение цены Aston Martin Cognizant Fan Token на USD составило $ -0.0022865819730759.
За последние 30 дней изменение цены Aston Martin Cognizant Fan Token на USD составило $ -0.0377977668.
За последние 60 дней изменение цены Aston Martin Cognizant Fan Token на USD составило $ -0.0346797817.
За последние 90 дней изменение цены Aston Martin Cognizant Fan Token на USD составило $ -0.06819937629871377.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0022865819730759-0.56%
30 дней$ -0.0377977668-9.43%
60 дней$ -0.0346797817-8.65%
90 дней$ -0.06819937629871377-14.54%

Анализ цен Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aston Martin Cognizant Fan Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.398169
$ 0.398169$ 0.398169

$ 0.414204
$ 0.414204$ 0.414204

$ 12.06
$ 12.06$ 12.06

-0.01%

-0.56%

-12.07%

Рыночная информация Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 55.51K
$ 55.51K$ 55.51K

2.77M
2.77M 2.77M

Что такое Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

The official Fan Token of Aston Martin Cognizant.

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Источник Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Официальный веб-сайт

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