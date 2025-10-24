Цена Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)
-0,12%
+2,66%
-3,09%
-3,09%
Текущая цена Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) составляет $0,03213679. За последние 24 часа SPFC торговался в диапазоне от $ 0,03069132 до $ 0,0329295, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPFC за все время составляет $ 2,33, а минимальная – $ 0,0148642.
Что касается краткосрочной динамики, SPFC изменился на -0,12% за последний час, на +2,66% за 24 часа и на -3,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Sao Paulo FC Fan Token составляет $ 154,74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SPFC составляет 4,79M, а общее предложение – 20000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 646,29K.
За сегодня изменение цены Sao Paulo FC Fan Token на USD составило $ +0,00083335.
За последние 30 дней изменение цены Sao Paulo FC Fan Token на USD составило $ -0,0025917742.
За последние 60 дней изменение цены Sao Paulo FC Fan Token на USD составило $ +0,0020670158.
За последние 90 дней изменение цены Sao Paulo FC Fan Token на USD составило $ +0,001394222366606872.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00083335
|+2,66%
|30 дней
|$ -0,0025917742
|-8,06%
|60 дней
|$ +0,0020670158
|+6,43%
|90 дней
|$ +0,001394222366606872
|+4,54%
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Сколько будет стоить Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sao Paulo FC Fan Token.
Проверьте прогноз цены Sao Paulo FC Fan Token!
Понимание токеномики Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPFC прямо сейчас!
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.