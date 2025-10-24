Что такое Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through [Socios.com](http://socios.com/), fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the [Socios.com](http://socios.com/) platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Сколько стоит Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) на сегодня? Актуальная цена SPFC в USD – 0,03213679 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SPFC в USD? $ 0,03213679 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SPFC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Sao Paulo FC Fan Token? Рыночная капитализация SPFC составляет $ 154,74K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SPFC? Циркулирующее предложение SPFC составляет 4,79M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SPFC? SPFC достиг максимальной цены (ATH) в 2,33 USD . Какова была минимальная цена SPFC за все время (ATL)? SPFC достиг минимальной цены (ATL) в 0,0148642 USD . Каков объем торгов SPFC? Объем торгов за последние 24 часа для SPFC составляет -- USD . Вырастет ли SPFC в цене в этом году? SPFC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPFC для более подробного анализа.

