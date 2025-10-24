Текущая цена Sao Paulo FC Fan Token сегодня составляет 0,03213679 USD. Следите за обновлениями цены SPFC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPFC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Sao Paulo FC Fan Token сегодня составляет 0,03213679 USD. Следите за обновлениями цены SPFC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SPFC прямо сейчас на MEXC.

Цена Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Текущая цена 1 SPFC в USD:

$0,03228424
$0,03228424$0,03228424
+3,10%1D
График цены Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) в реальном времени
Информация о ценах Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03069132
$ 0,03069132$ 0,03069132
Мин 24Ч
$ 0,0329295
$ 0,0329295$ 0,0329295
Макс 24Ч

$ 0,03069132
$ 0,03069132$ 0,03069132

$ 0,0329295
$ 0,0329295$ 0,0329295

$ 2,33
$ 2,33$ 2,33

$ 0,0148642
$ 0,0148642$ 0,0148642

-0,12%

+2,66%

-3,09%

-3,09%

Текущая цена Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) составляет $0,03213679. За последние 24 часа SPFC торговался в диапазоне от $ 0,03069132 до $ 0,0329295, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPFC за все время составляет $ 2,33, а минимальная – $ 0,0148642.

Что касается краткосрочной динамики, SPFC изменился на -0,12% за последний час, на +2,66% за 24 часа и на -3,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

$ 154,74K
$ 154,74K$ 154,74K

--
----

$ 646,29K
$ 646,29K$ 646,29K

4,79M
4,79M 4,79M

20 000 000,0
20 000 000,0 20 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Sao Paulo FC Fan Token составляет $ 154,74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SPFC составляет 4,79M, а общее предложение – 20000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 646,29K.

История цен Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) в USD

За сегодня изменение цены Sao Paulo FC Fan Token на USD составило $ +0,00083335.
За последние 30 дней изменение цены Sao Paulo FC Fan Token на USD составило $ -0,0025917742.
За последние 60 дней изменение цены Sao Paulo FC Fan Token на USD составило $ +0,0020670158.
За последние 90 дней изменение цены Sao Paulo FC Fan Token на USD составило $ +0,001394222366606872.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00083335+2,66%
30 дней$ -0,0025917742-8,06%
60 дней$ +0,0020670158+6,43%
90 дней$ +0,001394222366606872+4,54%

Что такое Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Sao Paulo FC Fan Token (USD)

Сколько будет стоить Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sao Paulo FC Fan Token.

Проверьте прогноз цены Sao Paulo FC Fan Token!

SPFC на местную валюту

Токеномика Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Понимание токеномики Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPFC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Сколько стоит Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) на сегодня?
Актуальная цена SPFC в USD – 0,03213679 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SPFC в USD?
Текущая цена SPFC в USD составляет $ 0,03213679. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sao Paulo FC Fan Token?
Рыночная капитализация SPFC составляет $ 154,74K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SPFC?
Циркулирующее предложение SPFC составляет 4,79M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SPFC?
SPFC достиг максимальной цены (ATH) в 2,33 USD.
Какова была минимальная цена SPFC за все время (ATL)?
SPFC достиг минимальной цены (ATL) в 0,0148642 USD.
Каков объем торгов SPFC?
Объем торгов за последние 24 часа для SPFC составляет -- USD.
Вырастет ли SPFC в цене в этом году?
SPFC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPFC для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.