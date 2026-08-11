Какова текущая цена South Africa Fan Token?

South Africa Fan Token торгуется по цене ₽9.4720814243606544000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -2.94%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна SAFA сегодня?

Волатильность цены SAFA за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для South Africa Fan Token?

Цена токена колебалась между ₽9.4172395535692992000 (минимум) и ₽10.0410751861181664000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для SAFA?

За последние 24 часа объем торгов SAFA составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽92.774788241856000, а минимальная цена за все время — ₽9.4172395535692992000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для South Africa Fan Token?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как SAFA сравнивается с другими токенами категории Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem?

В рамках категории Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem SAFA демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.