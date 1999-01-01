AM

AIMon – это инновационная платформа для сбора и взаимодействия созданий, управляемая искусственным интеллектом, которая предлагает игрокам мир, где фантазия и технологии сливаются воедино. Во вселенной AIMon игроки берут на себя роль «Vimonauts», исследуя различные регионы, захватывая, обучая и взаимодействуя с уникальными вимонами, чтобы коллективно защищать и процветать в этом гармоничном мире.

Название криптовалютыAM

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеAIMon – это инновационная платформа для сбора и взаимодействия созданий, управляемая искусственным интеллектом, которая предлагает игрокам мир, где фантазия и технологии сливаются воедино. Во вселенной AIMon игроки берут на себя роль «Vimonauts», исследуя различные регионы, захватывая, обучая и взаимодействуя с уникальными вимонами, чтобы коллективно защищать и процветать в этом гармоничном мире.

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