AM

AIMon – это инновационная платформа для сбора и взаимодействия созданий, управляемая искусственным интеллектом, которая предлагает игрокам мир, где фантазия и технологии сливаются воедино. Во вселенной AIMon игроки берут на себя роль «Vimonauts», исследуя различные регионы, захватывая, обучая и взаимодействуя с уникальными вимонами, чтобы коллективно защищать и процветать в этом гармоничном мире.

Название криптовалютыAM

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеAIMon – это инновационная платформа для сбора и взаимодействия созданий, управляемая искусственным интеллектом, которая предлагает игрокам мир, где фантазия и технологии сливаются воедино. Во вселенной AIMon игроки берут на себя роль «Vimonauts», исследуя различные регионы, захватывая, обучая и взаимодействуя с уникальными вимонами, чтобы коллективно защищать и процветать в этом гармоничном мире.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
AM/USDT
AIMon
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (AM)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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