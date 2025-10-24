Текущая цена Ninjas in Pyjamas сегодня составляет 0,229114 USD. Следите за обновлениями цены DOJO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOJO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ninjas in Pyjamas сегодня составляет 0,229114 USD. Следите за обновлениями цены DOJO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOJO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DOJO

Информация о цене DOJO

Официальный сайт DOJO

Токеномика DOJO

Прогноз цен DOJO

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Ninjas in Pyjamas

Цена Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Не в листинге

Текущая цена 1 DOJO в USD:

$0,229114
$0,229114$0,229114
-2,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Ninjas in Pyjamas (DOJO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:59:41 (UTC+8)

Информация о ценах Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,227211
$ 0,227211$ 0,227211
Мин 24Ч
$ 0,234873
$ 0,234873$ 0,234873
Макс 24Ч

$ 0,227211
$ 0,227211$ 0,227211

$ 0,234873
$ 0,234873$ 0,234873

$ 1,56
$ 1,56$ 1,56

$ 0,181056
$ 0,181056$ 0,181056

+0,17%

-2,45%

-22,97%

-22,97%

Текущая цена Ninjas in Pyjamas (DOJO) составляет $0,229114. За последние 24 часа DOJO торговался в диапазоне от $ 0,227211 до $ 0,234873, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOJO за все время составляет $ 1,56, а минимальная – $ 0,181056.

Что касается краткосрочной динамики, DOJO изменился на +0,17% за последний час, на -2,45% за 24 часа и на -22,97% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ninjas in Pyjamas (DOJO)

$ 125,35K
$ 125,35K$ 125,35K

--
----

$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M

549,14K
549,14K 549,14K

5 000 000,0
5 000 000,0 5 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Ninjas in Pyjamas составляет $ 125,35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOJO составляет 549,14K, а общее предложение – 5000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,14M.

История цен Ninjas in Pyjamas (DOJO) в USD

За сегодня изменение цены Ninjas in Pyjamas на USD составило $ -0,0057593649216731.
За последние 30 дней изменение цены Ninjas in Pyjamas на USD составило $ -0,1760721157.
За последние 60 дней изменение цены Ninjas in Pyjamas на USD составило $ -0,1708405037.
За последние 90 дней изменение цены Ninjas in Pyjamas на USD составило $ -0,6752433799830081.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0057593649216731-2,45%
30 дней$ -0,1760721157-76,84%
60 дней$ -0,1708405037-74,56%
90 дней$ -0,6752433799830081-74,66%

Что такое Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ninjas in Pyjamas (USD)

Сколько будет стоить Ninjas in Pyjamas (DOJO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ninjas in Pyjamas (DOJO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ninjas in Pyjamas.

Проверьте прогноз цены Ninjas in Pyjamas!

DOJO на местную валюту

Токеномика Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Понимание токеномики Ninjas in Pyjamas (DOJO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOJO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Сколько стоит Ninjas in Pyjamas (DOJO) на сегодня?
Актуальная цена DOJO в USD – 0,229114 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOJO в USD?
Текущая цена DOJO в USD составляет $ 0,229114. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ninjas in Pyjamas?
Рыночная капитализация DOJO составляет $ 125,35K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOJO?
Циркулирующее предложение DOJO составляет 549,14K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOJO?
DOJO достиг максимальной цены (ATH) в 1,56 USD.
Какова была минимальная цена DOJO за все время (ATL)?
DOJO достиг минимальной цены (ATL) в 0,181056 USD.
Каков объем торгов DOJO?
Объем торгов за последние 24 часа для DOJO составляет -- USD.
Вырастет ли DOJO в цене в этом году?
DOJO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOJO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:59:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.