Что такое Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access. Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ninjas in Pyjamas (DOJO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ninjas in Pyjamas (USD)

Сколько будет стоить Ninjas in Pyjamas (DOJO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ninjas in Pyjamas (DOJO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ninjas in Pyjamas.

Проверьте прогноз цены Ninjas in Pyjamas!

DOJO на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Понимание токеномики Ninjas in Pyjamas (DOJO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOJO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ninjas in Pyjamas (DOJO) Сколько стоит Ninjas in Pyjamas (DOJO) на сегодня? Актуальная цена DOJO в USD – 0,229114 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DOJO в USD? $ 0,229114 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DOJO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Ninjas in Pyjamas? Рыночная капитализация DOJO составляет $ 125,35K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DOJO? Циркулирующее предложение DOJO составляет 549,14K USD . Какова была максимальная цена (ATH) DOJO? DOJO достиг максимальной цены (ATH) в 1,56 USD . Какова была минимальная цена DOJO за все время (ATL)? DOJO достиг минимальной цены (ATL) в 0,181056 USD . Каков объем торгов DOJO? Объем торгов за последние 24 часа для DOJO составляет -- USD . Вырастет ли DOJO в цене в этом году? DOJO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOJO для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Ninjas in Pyjamas (DOJO)