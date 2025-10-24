Что такое DiviSwap (DSWAP)

DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement.

Источник DiviSwap (DSWAP) Официальный веб-сайт

Прогноз цены DiviSwap (USD)

DSWAP на местную валюту

Токеномика DiviSwap (DSWAP)

Понимание токеномики DiviSwap (DSWAP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DSWAP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DiviSwap (DSWAP) Сколько стоит DiviSwap (DSWAP) на сегодня? Актуальная цена DSWAP в USD – 0,130416 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DSWAP в USD? $ 0,130416 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DSWAP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DiviSwap? Рыночная капитализация DSWAP составляет $ 30,23K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DSWAP? Циркулирующее предложение DSWAP составляет 233,47K USD . Какова была максимальная цена (ATH) DSWAP? DSWAP достиг максимальной цены (ATH) в 0,189789 USD . Какова была минимальная цена DSWAP за все время (ATL)? DSWAP достиг минимальной цены (ATL) в 0,083572 USD . Каков объем торгов DSWAP? Объем торгов за последние 24 часа для DSWAP составляет -- USD . Вырастет ли DSWAP в цене в этом году? DSWAP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DSWAP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии DiviSwap (DSWAP)