Текущая цена DiviSwap сегодня составляет 0,130416 USD. Следите за обновлениями цены DSWAP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DSWAP прямо сейчас на MEXC.

$0,129483
$0,129483$0,129483
+0,10%1D
График цены DiviSwap (DSWAP) в реальном времени
Информация о ценах DiviSwap (DSWAP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,124683
$ 0,124683$ 0,124683
Мин 24Ч
$ 0,13018
$ 0,13018$ 0,13018
Макс 24Ч

$ 0,124683
$ 0,124683$ 0,124683

$ 0,13018
$ 0,13018$ 0,13018

$ 0,189789
$ 0,189789$ 0,189789

$ 0,083572
$ 0,083572$ 0,083572

+0,53%

+1,57%

-3,91%

-3,91%

Текущая цена DiviSwap (DSWAP) составляет $0,130416. За последние 24 часа DSWAP торговался в диапазоне от $ 0,124683 до $ 0,13018, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DSWAP за все время составляет $ 0,189789, а минимальная – $ 0,083572.

Что касается краткосрочной динамики, DSWAP изменился на +0,53% за последний час, на +1,57% за 24 часа и на -3,91% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DiviSwap (DSWAP)

$ 30,23K
$ 30,23K$ 30,23K

--
----

$ 79,25K
$ 79,25K$ 79,25K

233,47K
233,47K 233,47K

612 059,0
612 059,0 612 059,0

Текущая рыночная капитализация DiviSwap составляет $ 30,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DSWAP составляет 233,47K, а общее предложение – 612059.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 79,25K.

История цен DiviSwap (DSWAP) в USD

За сегодня изменение цены DiviSwap на USD составило $ +0,00201548.
За последние 30 дней изменение цены DiviSwap на USD составило $ +0,0113871817.
За последние 60 дней изменение цены DiviSwap на USD составило $ +0,0005303627.
За последние 90 дней изменение цены DiviSwap на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00201548+1,57%
30 дней$ +0,0113871817+8,73%
60 дней$ +0,0005303627+0,41%
90 дней$ 0--

Что такое DiviSwap (DSWAP)

DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DiviSwap (DSWAP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены DiviSwap (USD)

Сколько будет стоить DiviSwap (DSWAP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DiviSwap (DSWAP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DiviSwap.

Проверьте прогноз цены DiviSwap!

DSWAP на местную валюту

Токеномика DiviSwap (DSWAP)

Понимание токеномики DiviSwap (DSWAP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DSWAP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DiviSwap (DSWAP)

Сколько стоит DiviSwap (DSWAP) на сегодня?
Актуальная цена DSWAP в USD – 0,130416 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DSWAP в USD?
Текущая цена DSWAP в USD составляет $ 0,130416. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DiviSwap?
Рыночная капитализация DSWAP составляет $ 30,23K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DSWAP?
Циркулирующее предложение DSWAP составляет 233,47K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DSWAP?
DSWAP достиг максимальной цены (ATH) в 0,189789 USD.
Какова была минимальная цена DSWAP за все время (ATL)?
DSWAP достиг минимальной цены (ATL) в 0,083572 USD.
Каков объем торгов DSWAP?
Объем торгов за последние 24 часа для DSWAP составляет -- USD.
Вырастет ли DSWAP в цене в этом году?
DSWAP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DSWAP для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.