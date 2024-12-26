Цена bul (BUL)
Текущая цена bul (BUL) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 136.47K USD. Цена BUL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка bul:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.89K USD
- Изменение цены bul в течение дня составляет +1.58%
- Оборотное предложение составляет 999.96B USD
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За сегодня изменение цены bul на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены bul на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены bul на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены bul на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.58%
|30 дней
|$ 0
|-26.36%
|60 дней
|$ 0
|-48.43%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен bul: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.38%
+1.58%
-2.05%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Welcome to the world of bul, where memes meet cryptocurrency in a fusion of digital humor and financial innovation! bul is not just another token; it's the embodiment of internet culture and the spirit of meme enthusiasts worldwide. Developed on the blockchain, bul introduces a new era of decentralized laughter and community engagement. With bul, users can create and share their favorite memes on telegram, allowing them to post and showcase their most cherished internet moments. But bul isn't just about memes; it's about building a vibrant and inclusive community. Through features like decentralized governance and community-driven initiatives, bul holders have a say in the direction and decisions of the community. This ensures that bul remains a true community takeover while evolving to meet the changing needs of its users. Listed on CoinGecko, bul has more accessibility to meme enthusiasts and investors alike. Whether you're a seasoned crypto trader or a casual internet surfer, bul welcomes you to join the meme revolution and be part of something truly bullish. Get ready to laugh, hodl, and meme your way to the moon with bul! 🚀🌕
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