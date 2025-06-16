Цена BUBU (BUBU)
Текущая цена BUBU (BUBU) сегодня составляет 0,0010744 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,10M USD. Цена BUBU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BUBU:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены BUBU в течение дня составляет -1,45%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены BUBU на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BUBU на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BUBU на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BUBU на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1,45%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен BUBU: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-2,01%
-1,45%
+98,07%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey? BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation. Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy.
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