Сегодняшняя цена Baby Cash Cat

Текущая цена Baby Cash Cat (BABYCASHCAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 41,30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BABYCASHCAT на USD составляет $ 0 за BABYCASHCAT.

На данный момент Baby Cash Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 177 587, при оборотном предложении 1,00B BABYCASHCAT. В течение последних 24 часов, BABYCASHCAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BABYCASHCAT изменился на -3,72% за последний час и на +297,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 35,34K.

Рыночная информация Baby Cash Cat (BABYCASHCAT)

Рыночная капитализация $ 177,59K$ 177,59K $ 177,59K Объем (24Ч) $ 35,34K$ 35,34K $ 35,34K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 177,59K$ 177,59K $ 177,59K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Baby Cash Cat составляет $ 177,59K, при 24-часовом объеме торгов $ 35,34K. Циркулируещее обращение BABYCASHCAT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 177,59K.