Какова сегодняшняя актуальная стоимость ArthSwap Wrapped ASTR?

Сегодня ArthSwap Wrapped ASTR торгуется по цене ₽0.364224281943809840000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -1.34%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна WASTR в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у ArthSwap Wrapped ASTR сегодня?

ArthSwap Wrapped ASTR имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался WASTR сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.364943272157765280000 до ₽0.369194367262546560000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов WASTR?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска ArthSwap Wrapped ASTR?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Smart Contract Platform,Crypto-Backed Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Astar Ecosystem, созданный на блокчейне --, WASTR может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.