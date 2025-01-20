Что такое Solar Studios (SOLAR)

Solar Studios — это пионерская компания в сфере Web3, работающая на стыке DeFi и GameFi, создающая инновационные решения, такие как Solar DEX — нативная децентрализованная биржа на сети Eclipse, и Solar Zombies — многопользовательская блокчейн-игра на выживание. С фокусом на передовые технологии и вовлеченность пользователей, Solar Studios соединяет децентрализованные финансы и игровые технологии, предлагая бесшовные и вознаграждающие впечатления.

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Solar Studios Прогноз Цены

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