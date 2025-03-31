GUN

GUNZ – это блокчейн 1 уровня, специально созданный для AAA-игр в Web3 и разработанный Gunzilla Games. Он обеспечивает полноценную игровую экосистему с сервисами, адаптированными для разработчиков и игроков. Изначально созданный для поддержки экономики, управляемой сообществом, в флагманской игре Gunzilla – Off The Grid (OTG), GUNZ превратился в многофункциональную платформу, предлагающую нативную блокчейн-инфраструктуру, необходимую для современного игрового развития.

Название криптовалютыGUN

МестоNo.636

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.81%

Оборотное предложение787,833,333

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения0.0787%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.11519365257037809,2025-03-31

Наименьшая цена0.04052780014120506,2025-04-04

Публичный блокчейнGUNZ

ВведениеGUNZ – это блокчейн 1 уровня, специально созданный для AAA-игр в Web3 и разработанный Gunzilla Games. Он обеспечивает полноценную игровую экосистему с сервисами, адаптированными для разработчиков и игроков. Изначально созданный для поддержки экономики, управляемой сообществом, в флагманской игре Gunzilla – Off The Grid (OTG), GUNZ превратился в многофункциональную платформу, предлагающую нативную блокчейн-инфраструктуру, необходимую для современного игрового развития.

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