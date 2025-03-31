GUN
GUNZ – это блокчейн 1 уровня, специально созданный для AAA-игр в Web3 и разработанный Gunzilla Games. Он обеспечивает полноценную игровую экосистему с сервисами, адаптированными для разработчиков и игроков. Изначально созданный для поддержки экономики, управляемой сообществом, в флагманской игре Gunzilla – Off The Grid (OTG), GUNZ превратился в многофункциональную платформу, предлагающую нативную блокчейн-инфраструктуру, необходимую для современного игрового развития.
Название криптовалютыGUN
МестоNo.636
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.81%
Оборотное предложение787,833,333
Макс. предложение10,000,000,000
Общее предложение10,000,000,000
Коэффициент обращения0.0787%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.11519365257037809,2025-03-31
Наименьшая цена0.04052780014120506,2025-04-04
Публичный блокчейнGUNZ
ВведениеGUNZ – это блокчейн 1 уровня, специально созданный для AAA-игр в Web3 и разработанный Gunzilla Games. Он обеспечивает полноценную игровую экосистему с сервисами, адаптированными для разработчиков и игроков. Изначально созданный для поддержки экономики, управляемой сообществом, в флагманской игре Gunzilla – Off The Grid (OTG), GUNZ превратился в многофункциональную платформу, предлагающую нативную блокчейн-инфраструктуру, необходимую для современного игрового развития.
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