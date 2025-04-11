Что такое DROP (DROP)

DROP является нативным токеном проекта Drop3 и интегрирован в его экосистему.

DROP доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в DROP. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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DROP Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как DROP, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена DROP в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены DROP.

История цен DROP

Отслеживание траектории движения цены DROP дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории DROP в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен DROP.

Как купить DROP (DROP)

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DROP на местную валюту

1 DROP к VND ₫ 1.3512807 1 DROP к AUD A$ 0.000083266 1 DROP к GBP ￡ 0.000040052 1 DROP к EUR € 0.000046376 1 DROP к USD $ 0.0000527 1 DROP к MYR RM 0.000232934 1 DROP к TRY ₺ 0.002005762 1 DROP к JPY ¥ 0.007567193 1 DROP к RUB ₽ 0.004385694 1 DROP к INR ₹ 0.004537997 1 DROP к IDR Rp 0.878332982 1 DROP к KRW ₩ 0.074751261 1 DROP к PHP ₱ 0.003001792 1 DROP к EGP ￡E. 0.002705091 1 DROP к BRL R$ 0.000308822 1 DROP к CAD C$ 0.000072726 1 DROP к BDT ৳ 0.006404631 1 DROP к NGN ₦ 0.084185088 1 DROP к UAH ₴ 0.00218178 1 DROP к VES Bs 0.0037417 1 DROP к PKR Rs 0.014778134 1 DROP к KZT ₸ 0.027234833 1 DROP к THB ฿ 0.001764396 1 DROP к TWD NT$ 0.001705372 1 DROP к AED د.إ 0.000193409 1 DROP к CHF Fr 0.000042687 1 DROP к HKD HK$ 0.000408425 1 DROP к MAD .د.م 0.00049011 1 DROP к MXN $ 0.001068229

Источники DROP

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о DROP Какова цена DROP (DROP) сегодня? Текущая цена DROP (DROP) составляет 0.0000527 USD . Какова рыночная капитализация DROP (DROP)? Текущая рыночная капитализация DROP составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения DROP на его рыночную цену в реальном времени 0.0000527 USD . Каково оборотное предложение DROP (DROP)? Текущее оборотное предложение DROP (DROP) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена DROP (DROP)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена DROP (DROP) составляет 0.0003348 USD . Каков 24-часовой объем торгов DROP (DROP)? 24-часовой объем торгов DROP (DROP) составляет $ 45.92K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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