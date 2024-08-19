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Текущая цена Manchester City Fan Token сегодня составляет $ (Manchester City Fan Token / USD), а рыночная капитализация - -- USD. 24-часовой объем торгов составляет 0.000 USD. Курс Manchester City Fan Token к USD постоянно обновляется в режиме реального времени, что отражает его последнюю динамику. За последние 24 часа цена Manchester City Fan Token изменилась на 0.00%. В настоящее время оборотное предложение составляет --.
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