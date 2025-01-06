Launchpool

Совершайте стейкинг, чтобы заработать токены от звездных проектов

Общий призовой фонд (USDT)
1 239 239
Всего участников
89 361
Количество включенных в листинг проектов
15
EINSTEIN

EIN

Закончено
Всего аирдропов
28 000 000 EIN
Период события
04-08-2025 18:00 - 09-08-2025 18:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы EIN

Tether
Расчетный APR
80,24%
Всего аирдропов
14 000 000 EIN
Общая сумма стейкинга
1 367 960 USDT
Участники
948

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы EIN

MX Token
Расчетный APR
7,33%
Всего аирдропов
7 000 000 EIN
Общая сумма стейкинга
7 628 495 MX
Участники
5 771

EIN Пул

Совершайте стейкинг EIN, чтобы заработать аирдропы EIN

EINSTEIN
Расчетный APR
2 995,28%
Всего аирдропов
7 000 000 EIN
Общая сумма стейкинга
18 886 122 EIN
Участники
210
StablR USD

USDR

Закончено
Всего аирдропов
70 000 USDT
Период события
28-07-2025 19:00 - 01-08-2025 19:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы USDT

Tether
Расчетный APR
207,08%
Всего аирдропов
50 000 USDT
Общая сумма стейкинга
1 781 074 USDT
Участники
1 141

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы USDT

MX Token
Расчетный APR
7,18%
Всего аирдропов
10 000 USDT
Общая сумма стейкинга
6 794 231 MX
Участники
5 149

USDR Пул

Совершайте стейкинг USDR, чтобы заработать аирдропы USDT

StablR USD
Расчетный APR
125,34%
Всего аирдропов
10 000 USDT
Общая сумма стейкинга
710 609 USDR
Участники
697
StablR Euro

EURR

Закончено
Всего аирдропов
70 000 USDT
Период события
24-07-2025 19:00 - 28-07-2025 19:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы USDT

Tether
Расчетный APR
265,30%
Всего аирдропов
50 000 USDT
Общая сумма стейкинга
1 273 366 USDT
Участники
906

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы USDT

MX Token
Расчетный APR
7,38%
Всего аирдропов
10 000 USDT
Общая сумма стейкинга
7 043 910 MX
Участники
5 229

EURR Пул

Совершайте стейкинг EURR, чтобы заработать аирдропы USDT

StablR Euro
Расчетный APR
179,68%
Всего аирдропов
10 000 USDT
Общая сумма стейкинга
411 359 EURR
Участники
454
TRN

TRN

Первичный листинг
Закончено
Всего аирдропов
190 000 TRN
Период события
15-07-2025 19:00 - 23-07-2025 19:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы TRN

Tether
Расчетный APR
28,14%
Всего аирдропов
95 000 TRN
Общая сумма стейкинга
1 569 907 USDT
Участники
917

TRN Пул

Совершайте стейкинг TRN, чтобы заработать аирдропы TRN

TRN
Расчетный APR
1 884,61%
Всего аирдропов
95 000 TRN
Общая сумма стейкинга
314 040 TRN
Участники
702
EINSTEIN

EIN

Первичный листинг
Закончено
Всего аирдропов
42 500 000 EIN
Период события
18-05-2025 18:00 - 17-07-2025 18:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы EIN

Tether
Расчетный APR
113,39%
Всего аирдропов
25 000 000 EIN
Общая сумма стейкинга
1 784 617 USDT
Участники
1 868

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы EIN

MX Token
Расчетный APR
8,80%
Всего аирдропов
17 500 000 EIN
Общая сумма стейкинга
8 019 955 MX
Участники
8 622
Bombie

BOMB

Первичный листинг
Закончено
Всего аирдропов
6 000 000 BOMB
Период события
13-06-2025 18:00 - 16-06-2025 18:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы BOMB

Tether
Расчетный APR
449,81%
Всего аирдропов
4 000 000 BOMB
Общая сумма стейкинга
1 085 194 USDT
Участники
730

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы BOMB

MX Token
Расчетный APR
22,01%
Всего аирдропов
2 000 000 BOMB
Общая сумма стейкинга
4 399 152 MX
Участники
3 057
ICEBERG

ICEBERG

Первичный листинг
Закончено
Всего аирдропов
1 666 666 666 ICEBERG
Период события
20-05-2025 19:00 - 25-05-2025 19:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул ICEBERG

Совершайте стейкинг ICEBERG, чтобы заработать аирдропы ICEBERG

ICEBERG
Расчетный APR
8 488,44%
Всего аирдропов
833 333 333 ICEBERG
Общая сумма стейкинга
719 672 913 ICEBERG
Участники
240

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы ICEBERG

MX Token
Расчетный APR
4,66%
Всего аирдропов
833 333 333 ICEBERG
Общая сумма стейкинга
3 625 514 MX
Участники
2 759
Shardeum

SHM

Первичный листинг
Закончено
Всего аирдропов
63 360 SHM
Период события
02-05-2025 19:00 - 04-05-2025 19:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы SHM

Tether
Расчетный APR
600,58%
Всего аирдропов
31 680 SHM
Общая сумма стейкинга
1 212 768 USDT
Участники
784

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы SHM

MX Token
Расчетный APR
48,75%
Всего аирдропов
31 680 SHM
Общая сумма стейкинга
5 397 116 MX
Участники
4 137
Balance

EPT

Первичный листинг
Закончено
Всего аирдропов
4 560 000 EPT
Период события
21-04-2025 20:00 - 24-04-2025 18:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы EPT

Tether
Расчетный APR
221,06%
Всего аирдропов
2 300 000 EPT
Общая сумма стейкинга
1 955 829,733 USDT
Участники
1 204

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы EPT

MX Token
Расчетный APR
14,02%
Всего аирдропов
1 300 000 EPT
Общая сумма стейкинга
5 462 085,851 MX
Участники
4 243

EPT Пул

Совершайте стейкинг EPT, чтобы заработать аирдропы EPT

Balance
Расчетный APR
624,27%
Всего аирдропов
960 000 EPT
Общая сумма стейкинга
18 864 827,814 EPT
Участники
393
Mantle

MNT

Закончено
Всего аирдропов
240 000 MNT
Период события
31-03-2025 22:00 - 04-04-2025 18:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы MNT

Tether
Расчетный APR
134,91%
Всего аирдропов
48 000 MNT
Общая сумма стейкинга
2 757 307 USDT
Участники
1 730

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы MNT

MX Token
Расчетный APR
34,49%
Всего аирдропов
72 000 MNT
Общая сумма стейкинга
5 277 175 MX
Участники
4 523

MNT Пул

Совершайте стейкинг MNT, чтобы заработать аирдропы MNT

Mantle
Расчетный APR
96,05%
Всего аирдропов
120 000 MNT
Общая сумма стейкинга
12 425 855 MNT
Участники
4 492
Kinto

KINTO

Первичный листинг
Закончено
Всего аирдропов
10 100 KINTO
Период события
28-03-2025 18:00 - 31-03-2025 18:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы KINTO

Tether
Расчетный APR
397,35%
Всего аирдропов
5 100 KINTO
Общая сумма стейкинга
2 661 559,62 USDT
Участники
1 702

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы KINTO

MX Token
Расчетный APR
32,26%
Всего аирдропов
3 000 KINTO
Общая сумма стейкинга
6 137 476,3 MX
Участники
5 185

KINTO Пул

Совершайте стейкинг KINTO, чтобы заработать аирдропы KINTO

Kinto
Расчетный APR
3 934,48%
Всего аирдропов
2 000 KINTO
Общая сумма стейкинга
6 405,9 KINTO
Участники
1 993
Term Finance

TERM

Первичный листинг
Закончено
Всего аирдропов
120 000 TERM
Период события
25-03-2025 19:00 - 27-03-2025 19:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы TERM

Tether
Расчетный APR
539,01%
Всего аирдропов
60 000 TERM
Общая сумма стейкинга
1 028 611 USDT
Участники
819

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы TERM

MX Token
Расчетный APR
27,00%
Всего аирдропов
36 000 TERM
Общая сумма стейкинга
4 354 949 MX
Участники
3 418

TERM Пул

Совершайте стейкинг TERM, чтобы заработать аирдропы TERM

Term Finance
Расчетный APR
5 661,41%
Всего аирдропов
24 000 TERM
Общая сумма стейкинга
78 460 TERM
Участники
1 531
Story

IP

Первичный листинг
Закончено
Всего аирдропов
60 000 IP
Период события
12-02-2025 18:00 - 15-02-2025 18:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы IP

Tether
Расчетный APR
185,52%
Всего аирдропов
30 000 IP
Общая сумма стейкинга
3 489 508 USDT
Участники
2 402

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы IP

MX Token
Расчетный APR
19,55%
Всего аирдропов
18 000 IP
Общая сумма стейкинга
5 721 002 MX
Участники
4 981

IP Пул

Совершайте стейкинг IP, чтобы заработать аирдропы IP

Story
Расчетный APR
645,05%
Всего аирдропов
12 000 IP
Общая сумма стейкинга
221 808 IP
Участники
1 866
Aptos

APT

Закончено
Всего аирдропов
30 500 APT
Период события
23-01-2025 18:00 - 26-01-2025 18:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы APT

Tether
Расчетный APR
260,38%
Всего аирдропов
16 000 APT
Общая сумма стейкинга
6 176 889 USDT
Участники
3 734

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы APT

MX Token
Расчетный APR
58,36%
Всего аирдропов
11 500 APT
Общая сумма стейкинга
5 076 509 MX
Участники
3 901

APT Пул

Совершайте стейкинг APT, чтобы заработать аирдропы APT

Aptos
Расчетный APR
68,87%
Всего аирдропов
3 000 APT
Общая сумма стейкинга
525 988 APT
Участники
2 460
Xterio

XTER

Первичный листинг
Закончено
Всего аирдропов
800 000 XTER
Период события
06-01-2025 18:00 - 10-01-2025 18:00
Эксклюзивно для новых пользователей

Пул USDT

Совершайте стейкинг USDT, чтобы заработать аирдропы XTER

Tether
Расчетный APR
279,69%
Всего аирдропов
400 000 XTER
Общая сумма стейкинга
8 436 874 USDT
Участники
5 642

MX Пул

Совершайте стейкинг MX, чтобы заработать аирдропы XTER

MX Token
Расчетный APR
47,02%
Всего аирдропов
240 000 XTER
Общая сумма стейкинга
5 004 835 MX
Участники
3 627

XTER Пул

Совершайте стейкинг XTER, чтобы заработать аирдропы XTER

Xterio
Расчетный APR
1 335,95%
Всего аирдропов
160 000 XTER
Общая сумма стейкинга
1 008 964 XTER
Участники
2 698