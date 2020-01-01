Токеномика Manchester City Fan (CITY)

Токеномика Manchester City Fan (CITY)

Откройте для себя ключевую информацию о Manchester City Fan (CITY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Manchester City Fan (CITY)

$CITY — это название единственного официального футбольного клуба «Манчестер Сити». Токен фаната.

Официальный сайт:
https://www.socios.com
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79

Токеномика и анализ цен Manchester City Fan (CITY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Manchester City Fan (CITY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8.26M
$ 8.26M$ 8.26M
Общее предложение:
$ 19.74M
$ 19.74M$ 19.74M
Оборотное предложение:
$ 9.58M
$ 9.58M$ 9.58M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17.03M
$ 17.03M$ 17.03M
Исторический максимум:
$ 7.813
$ 7.813$ 7.813
Исторический минимум:
$ 0.8026910991831949
$ 0.8026910991831949$ 0.8026910991831949
Текущая цена:
$ 0.8625
$ 0.8625$ 0.8625

Токеномика Manchester City Fan (CITY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Manchester City Fan (CITY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CITY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CITY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CITY, изучите текущую цену CITY!

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История цены Manchester City Fan (CITY)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.