Токеномика Manchester City Fan (CITY) Откройте для себя ключевую информацию о Manchester City Fan (CITY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Manchester City Fan (CITY) $CITY — это название единственного официального футбольного клуба «Манчестер Сити». Токен фаната. Официальный сайт: https://www.socios.com Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 Купить CITY сейчас!

Токеномика и анализ цен Manchester City Fan (CITY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Manchester City Fan (CITY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Общее предложение: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Оборотное предложение: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17.03M $ 17.03M $ 17.03M Исторический максимум: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 Исторический минимум: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 Текущая цена: $ 0.8625 $ 0.8625 $ 0.8625 Узнайте больше о цене Manchester City Fan (CITY)

Токеномика Manchester City Fan (CITY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Manchester City Fan (CITY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CITY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CITY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CITY, изучите текущую цену CITY!

Как купить CITY Заинтересованы в добавлении Manchester City Fan (CITY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CITY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CITY на MEXC прямо сейчас!

История цены Manchester City Fan (CITY) Анализ истории цены CITY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CITY прямо сейчас!

Прогноз цены CITY Хотите узнать, куда может двигаться CITY? Наша страница прогноза цены CITY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CITY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!