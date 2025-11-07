Informații privind prețul pentru Avocado DAO (AVG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00424999 $ 0.00424999 $ 0.00424999 Minim 24 h $ 0.00433201 $ 0.00433201 $ 0.00433201 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00424999$ 0.00424999 $ 0.00424999 Maxim 24 h $ 0.00433201$ 0.00433201 $ 0.00433201 Maxim dintotdeauna $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Cel mai mic preț $ 0.00392663$ 0.00392663 $ 0.00392663 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.01% Modificare de preț (7 zile) -15.02% Modificare de preț (7 zile) -15.02%

Prețul în timp real pentru Avocado DAO (AVG) este $0.00428164. În ultimele 24 de ore, tokenul AVG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00424999 și un maxim de $ 0.00433201, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AVG este $ 2.69, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00392663.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AVG s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Avocado DAO (AVG)

Capitalizare de piață $ 643.81K$ 643.81K $ 643.81K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Ofertă află în circulație 150.36M 150.36M 150.36M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Avocado DAO este $ 643.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AVG este 150.36M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.28M.