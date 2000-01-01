Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Virtuals Protocol Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Virtuals Protocol Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,05297
+0,36%
+0,21%
-3,74%
$ 1,23B
$ 991,33K
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,5952
-0,33%
+10,77%
+5,89%
$ 391,28M
$ 491,83K
3
OP
OP
OP
$ 0,08653
-0,12%
-4,52%
-2,95%
$ 185,55M
$ 677,70K
4
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0,15107
+0,59%
+10,50%
+50,91%
$ 151,03M
$ 859,07K
5
Terra
Terra
LUNA
$ 0,04354
-0,05%
-2,87%
+4,65%
$ 30,98M
$ 3,49M
6
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0,0134
-2,32%
+4,91%
-2,67%
$ 30,05M
$ 19,08M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0,07769
-0,71%
+0,84%
+8,04%
$ 23,51M
$ 1,05M
8
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0,01841
-0,16%
+4,69%
+5,17%
$ 18,50M
$ 8,02M
9
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1,6083
+0,26%
+5,96%
-1,48%
$ 13,48M
$ 38,38K
10
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0,1804
+1,74%
+3,78%
+12,48%
$ 7,80M
$ 666,53K
11
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0,00881814
+0,04%
+0,02%
-3,75%
$ 5,30M
$ 779,68K
12
Minswap
Minswap
MIN
$ 0,00302
+0,10%
-1,47%
-9,08%
$ 5,24M
$ 5,90M
13
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0,00772
-0,77%
-0,08%
-3,83%
$ 3,88M
$ 6,91M
14
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0,00325149
0,00%
--
-6,14%
$ 1,78M
$ 353,73
15
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0,000000000009865
+0,04%
+0,79%
-2,79%
$ 1,72M
$ 6.001,19T
16
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals
1000X
$ 0,00164907
-0,13%
+0,24%
+18,01%
$ 1,64M
$ 8,39K
17
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0,00154426
-0,21%
--
+5,00%
$ 1,54M
$ 38,66
18
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0,00168812
-0,30%
+0,13%
-5,91%
$ 1,53M
$ 3,99K
19
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0,00140297
+1,25%
-0,01%
+17,09%
$ 1,40M
$ 49,10K
20
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0,00137486
-0,21%
+0,01%
+7,84%
$ 1,32M
$ 6,97K
21
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0,00132354
-0,52%
--
-5,00%
$ 1,27M
$ 38,22
22
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0,00104358
-0,21%
+0,11%
+16,68%
$ 1,04M
$ 9,41K
23
Vader
Vader
VADER
$ 0,00097871
-0,32%
+0,14%
+0,80%
$ 974,67K
$ 5,73K
24
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0,00097171
-0,06%
+0,04%
-5,73%
$ 971,98K
$ 6,10K
25
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0,00092231
-0,26%
+0,06%
-16,17%
$ 922,31K
$ 593,27
26
NODE
NODE
NODE
$ 0,005843
+0,12%
0,00%
-1,98%
$ 779,80K
$ 10,55M
27
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
CONVO
$ 0,00066457
-0,30%
+0,09%
+5,46%
$ 664,57K
$ 40,12
28
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0,00060705
-2,24%
+0,46%
+55,62%
$ 607,24K
$ 29,33K
29
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0,00078344
-0,14%
+0,05%
+2,56%
$ 604,99K
$ 445,71K
30
BLEEEP by Virtuals
BLEEEP by Virtuals
BLEP
$ 0,00091509
-9,45%
-0,11%
-11,41%
$ 596,42K
$ 331,19K
31
ARC
ARC
ARC
$ 0,00057
-1,04%
+2,33%
+4,59%
$ 587,10K
$ 253,88K
32
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0,0010471
-0,24%
+0,10%
-9,29%
$ 484,64K
$ 2,48K
33
PEAK
PEAK
PEAK
$ 0,00058784
-0,23%
+0,24%
+263,38%
$ 441,59K
$ 17,84K
34
VPay
VPay
VPAY
$ 0,00043982
-0,26%
+0,10%
-4,99%
$ 439,79K
$ 1,40K
35
VANTIS by Virtuals
VANTIS by Virtuals
VANTIS
$ 0,0020365
-5,69%
-0,00%
+5,80%
$ 394,42K
$ 17,56K
36
Velvet Unicorn by Virtuals
Velvet Unicorn by Virtuals
VU
$ 0,00039538
-0,02%
+0,15%
+35,51%
$ 393,01K
$ 7,05K
37
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0,00036074
-0,28%
+0,09%
-6,55%
$ 358,79K
$ 122,14
38
Axelrod by Virtuals
Axelrod by Virtuals
AXR
$ 0,00041634
0,00%
+0,10%
-2,00%
$ 341,45K
$ 138,17
39
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0,00030865
-0,52%
+0,08%
+1,81%
$ 308,65K
$ 223,35
40
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0,00030575
-0,52%
--
+6,79%
$ 305,75K
$ 5,80
41
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0,00029764
-0,30%
+0,09%
-4,38%
$ 297,64K
$ 137,53
42
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0,00068977
-0,18%
+0,09%
-4,78%
$ 294,57K
$ 195,99
43
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0,00029058
+0,08%
+0,08%
+3,80%
$ 280,96K
$ 1,12K
44
MONVERA by Virtuals
MONVERA by Virtuals
MONVERA
$ 0,00027737
-0,12%
+0,10%
+8,70%
$ 277,46K
$ 2,42K
45
Humanoid Network by Virtuals
Humanoid Network by Virtuals
HAN
$ 0,00027203
-0,17%
-0,12%
+8,15%
$ 272,13K
$ 5,32K
46
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0,00066214
-0,12%
+0,07%
+2,09%
$ 264,94K
$ 1,24K
47
Iona by Virtuals
Iona by Virtuals
IONA
$ 0,00025453
0,00%
--
-3,57%
$ 254,47K
$ 12,59
48
Cybercentry
Cybercentry
CENTRY
$ 0,00037579
-0,12%
+0,15%
+4,37%
$ 253,88K
$ 3,15K
49
Fyni AI by Virtuals
Fyni AI by Virtuals
FYNI
$ 0,00023149
0,00%
+0,07%
+3,96%
$ 231,49K
$ 194,78
50
Olyn by Virtuals
Olyn by Virtuals
OLYN
$ 0,00021163
0,00%
--
-7,45%
$ 211,58K
$ 10,45

Perguntas frequentes

O que são tokens de Virtuals Protocol Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Virtuals Protocol Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 216 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.13B.
Qual é o token de Virtuals Protocol Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Virtuals Protocol Ecosystem acompanhados na MEXC, MERRYMEN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 31.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Virtuals Protocol Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 216 tokens de Virtuals Protocol Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Virtuals Protocol Ecosystem incluem SKY, VIRTUAL, OP. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Virtuals Protocol Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Virtuals Protocol Ecosystem é de aproximadamente $2.13B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Virtuals Protocol Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.