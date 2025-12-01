Preço de Fyni AI by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Fyni AI by Virtuals (FYNI) hoje é $ 0.00040534, com uma variação de 3.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FYNI para USD é de $ 0.00040534 por FYNI.

Fyni AI by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 405,343, com um fornecimento em circulação de 1.00B FYNI. Nas últimas 24 horas, FYNI foi negociado entre $ 0.00040552 (mínimo) e $ 0.00042222 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00465516, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00040552.

No desempenho de curto prazo, FYNI movimentou-se -0.04% na última hora e -16.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Capitalização de mercado $ 405.34K$ 405.34K $ 405.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 405.34K$ 405.34K $ 405.34K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

