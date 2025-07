STAR

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

Nome da criptoSTAR

ClassificaçãoNo.2193

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.24%

Fornecimento circulante138,017,810.58311415

Fornecimento máximo700,000,000

Fornecimento total597,432,036.4411892

Taxa circulante0.1971%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.3053024632863512,2024-03-13

Menor preço0.004715610717273078,2025-07-16

Blockchain públicaARB

