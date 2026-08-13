Qual é o preço atual de MYRAD?

MYRAD está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 44.87% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como MYRAD se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 44.87% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se MYRAD está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como MYRAD está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Quest-to-Earn,Virtuals Protocol Ecosystem?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Quest-to-Earn,Virtuals Protocol Ecosystem, MYRAD demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de MYRAD hoje?

A capitalização de mercado de R$2670520.16442079680000 coloca MYRAD no ranking #3523, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente MYRAD está sendo negociado?

MYRAD gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de MYRAD?

Com 1000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.