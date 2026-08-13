Preço de Kindra by virtuals hoje

O preço ao vivo de Kindra by virtuals (KINDRA) hoje é $ 0, com uma variação de 9,57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KINDRA para USD é de $ 0 por KINDRA.

Kindra by virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 173 541, com um fornecimento em circulação de 1,00B KINDRA. Nas últimas 24 horas, KINDRA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KINDRA movimentou-se -0,07% na última hora e +3,01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 909,66.

Informações de mercado de Kindra by virtuals (KINDRA)

Capitalização de mercado $ 173,54K$ 173,54K $ 173,54K Volume (24h) $ 909,66$ 909,66 $ 909,66 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 173,54K$ 173,54K $ 173,54K Fornecimento Circulante 1,00B 1,00B 1,00B Fornecimento total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

A capitalização de mercado atual de Kindra by virtuals é $ 173,54K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 909,66. A oferta em circulação de KINDRA é 1,00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 173,54K.