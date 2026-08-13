Preço de Karma by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Karma by Virtuals (KARMA) hoje é $ 0.00102315, com uma variação de 5.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KARMA para USD é de $ 0.00102315 por KARMA.

Karma by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,023,328, com um fornecimento em circulação de 1.00B KARMA. Nas últimas 24 horas, KARMA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.001121 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00435499, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KARMA movimentou-se -0.30% na última hora e -7.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.91K.

Informações de mercado de Karma by Virtuals (KARMA)

Capitalização de mercado $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volume (24h) $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Karma by Virtuals é $ 1.02M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.91K. A oferta em circulação de KARMA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.02M.